1 L’outfit di Kim Kardashian

Ancora una volta a far discutere il web, e non solo, è Kim Kardashian, da anni uno dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo. Ma cosa è accaduto stavolta e perché la modella è finita al centro dell’attenzione? Come è ben noto, poche ore fa a New York City si è svolto il Met Gala 2021, l’evento di beneficenza il cui scopo è quello di raccogliere fondi a favore del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art. Ogni anno a questo importante evento prendono parte le più importanti celebrità americane, e non solo, e i loro look conquistano sempre il cuore del web. Per partecipare al gala infatti bisogna rispettare un dress code, e naturalmente il tema cambia a ogni edizione. Quello di quest’anno? American Independence.

Ad arrivare sul red carpet sono così stati nomi del calibro di Jennifer Lopez, Billie Eilish, Rihanna, Emily Blunt, Gigi Hadid, e anche Matteo Berrettini, reduce dal successo di Wimbledon 2021. Ma non solo. A presentarsi all’evento è stata anche l’ex moglie di Kanye West e fin da subito è stato chiaro che gli occhi di tutti si sarebbero puntati su di lei.

Kim Kardashian è infatti arrivata al Met Gala 2021 con un outfit che ha immediatamente fatto discutere e che non è passato inosservato. La modella si è infatti mostrata completamente coperta, indossando un abito nero di Balenciaga con tanto di maschera e strascico!

Naturalmente dal primo momento gli utenti su social si sono letteralmente scatenati, e l’outfit di Kim al Met Gala 2021 ha diviso il web. Ciò che è certo però è che la Kardashian ancora una volta ha lasciato il segno, e senza dubbio è la protagonista assoluta del momento.