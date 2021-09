Matteo Berrettini al Met Gala

Il 13 settembre 2021 ha avuto luogo a New York, presso il Metropolitan Museum of Art, il Met Gala e tantissime celebrità hanno preso parte all’evento. Tra queste Jennifer Lopez, Billie Eilish, Rihanna, Emily Blunt, la modella Gigi Hadid e la stilista Anna Wintour e molte altre. Non solo personaggi famosi stranieri, ma anche volti noti al pubblico italiano. Stiamo parlando, per esempio, di Donatella Versace e del tennista Matteo Berrettini.

Quest’ultimo, nel 2021, è stato sulla bocca di tutti per aver preso parte alla finale di Wimbledon, il noto torneo di tennis. Si è dovuto, infatti, scontrare con Novak Djokovic, il quale ha vinto la competizione classificandosi al primo posto. Tuttavia, nonostante la sconfitta, Matteo si è potuto dire soddisfatto, considerata la seconda posizione e il ricco montepremi che ha potuto aggiudicarsi. Secondo le stime, infatti, il totale ammonterebbe a 1.048.224 euro.

Matteo Berrettini fotografato al Met Gala

Tornando, però, al Met Gala e alla presenza di Matteo Berrettini, cosa sarebbe nello specifico questo evento? Si tratta di un galà di beneficenza per raccogliere fondi a favore del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York. Ogni anno si sceglie un tema per quanto riguarda il vestiario e gli ospiti devono rispettarlo. La prima edizione è avvenuta nel 1948 e consisteva in una cena di mezzanotte con il prezzo d’entrata a 5 euro.

Soltanto nel 1973, però, il Met Gala diventa un evento esclusivo, di successo e conosciuto in tutto il mondo. Lo prova il fatto che ogni anno vediamo decine di celebrità sfilare sul red carpet. Quest’anno, inoltre, abbiamo avuto l’opportunità anche di vedere il giovane tennista italiano circondato da tutti questi personaggi famosi internazionali. Continuate a seguirci per non perdervi altre news.