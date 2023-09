Kontatto a Venezia: l’arte dello stile

NEWS

Redazione | 20 Settembre 2023

Il brand di moda Kontatto annuncia una sfilata a Venezia, in cui si celebra l’arte dello stile e si presenta la nuova collezione

L’Arte dello Stile, che crea emozioni. Un racconto di bellezza senza tempo in una cornice da sogno, la Scuola Grande della Misericordia, in una città unica e iconica, Venezia.

Il marchio KONTATTO è pronto a sorprendere il suo pubblico con una sfilata che profuma di glamour ed esclusività.

Proprio come l’arte, lo stile raggiunge l’anima e il cuore delle persone: le rende più belle, più forti. In una parola: le rende uniche.

Proprio come la nuova collezione autunno-inverno 2023/24: un inno al Made In Italy moderno, in una cornice splendida, che crea magia, sogno e futuro.

Su note eleganti, tra musica classica e mood contemporaneo, lo show ha inizio…

Con questa collezione, ancora una volta, il marchio KONTATTO colpisce il segno e raggiunge il cuore della creatività. Perché l’Arte dello Stile non vuole essere solo una nuova storia di capi e accessori unici: vuole diventare un’esperienza indimenticabile. Tra sogno e realtà. Tra ispirazione e creazione.