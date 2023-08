Kontatto: Barbie made in Italy

sponsor

Redazione | 23 Agosto 2023

NEW IN KONTATTO si tinge di rosa e glitter, per trasportarti nel mondo unico e romantico della bambola più famosa al mondo…

Il rosa sta bene con tutto. Tessuti laminati, in tulle e in taffetà fanno da cornice a mini-abiti, cut out, maniche a sbuffo, scolli a cuore… Immancabile la T-shirt “Hi Ken”.

All’interno della capsule rimane protagonista l’abito Candy in tulle, capo iconico Kontatto proposto anche in versione gonna.

Le pagine dedicate a Kontatto su Novella 2000 Pagina dedicata a Kontatto su Novella 2000

Tubino rosa con brio

Niente di più semplice, niente di più sofisticato per questo capo reinterpretato in “stile Barbie”.

Una bambola che sa giocare

L’iconico Candy in tulle di Kontatto (anche in versione gonna, nel tondo), diventa l’abito con cui giocare per stupire, in mille abbinamenti.

Non solo rosa

Chi l’ha detto che Barbie è solo rosa? Questa proposta di Kontatto spiazza e colpisce: il colore più elegante diventa pop grazie al taglio e al tessuto (in queste pagine anche un’altra proposta black con scollo a cuore).