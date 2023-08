NEWS

23 Agosto 2023

Jimmy Ghione festeggia il figlio Gabriele

Nei giorni scorsi Jimmy Ghione su Instagram ha dato la notizia ai propri follower che suo figlio Gabriele si è laureato. Il giovane ha attirato subito l’attenzione del pubblico femminile e non solo. Tantissimi hanno infatti commentato le sue foto e hanno voluto sapere qualcosa in più sul suo conto.

L’importante traguardo raggiunto da Gabriele ora è suggellato ora da un’altra bella soddisfazione. L’inviato di Striscia la Notizia sempre sui suoi canali ufficiali ha svelato che il ragazzo andrà a studiare alla Business School della University Southern California. Un qualcosa di certo non da poco!

Jimmy Ghione e l’ex moglie Tania Paganoni hanno voluto accompagnare il figlio Gabriele per questa nuova avventura scolastica e hanno quindi condiviso sui social il momento. Così hanno festeggiato l’inizio dell’anno accademico con alcune immagini pubblicate sulla piattaforma:

“Inizia la nuova avventura di Gabriele alla USC, una delle università più prestigiose degli Stati Uniti”, ha scritto con estremo orgoglio Jimmy Ghione sul suo account ufficiale.

Successivamente ci ha tenuto a fare un ringraziamento generale per i tanti complimenti ricevuti, per poi sottolineare: “Sono molto orgoglioso di mio figlio”.

Come spiegato da Jimmy Ghione, infatti, ciò che è riuscito a fare Gabriele non è stato affatto semplice. Riuscire a far parte di certi College americani non è cosa da tutti ed è davvero molto complicato: “(…) Lui si è sempre impegnato tantissimo e grazie ai suoi sacrifici ed ai suoi voti ha ottenuto anche una borsa di studio. Ritengo che le università italiane siano ottime, ma mio figlio ha preferito un’esperienza all’estero. In bocca al lupo per il tuo primo giorno”.

Si tratta quindi di un altro importantissimo traguardo messo a segno dal figlio di Jimmy Ghione, il quale sui social ha reso pubblica la notizia. Congratulazioni da tutti noi, Gabriele e buona fortuna per il tuo futuro!