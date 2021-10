Kontatto: ecco la nuova collezione Autunno-Inverno 2021-22

Una passerella a spirale, un percorso circolare che non torna mai sullo stesso punto. Proprio come nella vita. La sfilata organizzata per la collezione Autunno-inverno 2021-22 da Kontatto è proprio un racconto, in capi e accessori, della sensibilità di ciascuno di noi.

Un viaggio nel privato e nell’intimo, che rende forti e consapevoli.

La collezione presentata in passerella è un inno al Made In Italy evoluto, che mix tra eleganza inconfondibile e raffinatezza con tocchi di personalità e attitudine timeless.

Strizza l’occhio a un mondo nuovo, da scoprire, fatto di colori tenui quasi come se fossero dipinti in acquarello, texture delicate e morbide, dettagli preziosi e silhouette ripensate.

Uno scatto del patron di Kontatto Federico Ballandi con lo stylist Giorgio Branduardi e l’editrice Daniela Santanchè

Una collezione per tutte le donne, che guarda al futuro senza dimenticare il passato e che vive il presente, fatto di sfide quotidiane, con coraggio e determinazione.

In passerella, sfila una maglieria soft e colorata che ripropone volumi nuovi. I capispalla, invece, presentano linee moderne, da indossare con minigonne e pantaloni ton sur ton.

Anche i tailleur sono protagonisti dello show: contemporanei e declinati in tessuti pregiati come il cashmere.

Infine, gli abiti sensuali, in raso con tocchi di ecopelle per un’atmosfera rock-chic.

