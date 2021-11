Fiori d’arancio per Kristen Stewart

Sono passati più di due anni da quando Kristen Stewart, che si era da poco separata dalla modella Stella Maxwell, veniva paparazzata per la prima volta insieme a Dylan Meyer. L’attrice e la sceneggiatrice, come in molti sapranno, si conoscono da diversi anni, tuttavia per lungo tempo avevano perso i contatti, fino a quando non si sono nuovamente incontrate a una festa. Da quel momento le due hanno iniziato a frequentarsi e poche settimane dopo è nato un bellissimo amore, che dura ancora oggi. Poche ore fa come se non bastasse è arrivata la lieta notizia che tutti stavamo aspettando.

Durante un’ospitata al The Howard Stern Show di SiriusXM, Kristen Stewart ha annunciato che sposerà la sua compagna Dylan Meyer! Dopo due anni di amore così è arrivata la fatidica proposta di matrimonio e finalmente l’attrice e la sceneggiatrice sono pronte a convolare a nozze! Queste le dichiarazioni della Stewart, che ha affermato:

“Ci sposiamo, lo faremo assolutamente. Volevo che mi venisse fatta la proposta, e penso di aver fatto capire distintamente quello che volevo e lei ci ha azzeccato. Ci sposeremo, sta per succedere”.

Tutto è dunque ufficiale: Kristen Stewart sposa Dylan Meyer. Attualmente però non è ancora chiaro quando le due si uniranno in matrimonio, ma senza dubbio nei mesi a venire ne sapremo di più in merito. Nel mentre l’attrice si prepara a tornare sul grande schermo. Il 5 novembre esce infatti in America il tanto atteso film Spencer, nel quale vestirà i panni di Lady Diana! I fan di tutto il mondo stanno aspettando con ansia l’uscita del lungometraggio, che ripercorrerà gli ultimi anni di vita della Principessa del popolo, venuta a mancare nell’agosto 1997 a seguito di un terribile incidente auto. In attesa del film, facciamo tanti auguri a Kristen e alla sua compagna Dylan, e rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli sulle nozze.

Novella 2000 © riproduzione riservata.