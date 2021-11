1 Tommaso Zorzi fa l’imitazione di Alex Belli

Tommaso Zorzi è approdato su Intagram con l’imitazione esilarante di Alex Belli. In queste ultime ore si parla tantissimo dell’attore. Un po’ per la presunta violazione del regolamento del Gf Vip e un po’ per le liti con Aldo Montano. I due hanno provato anche a chiarirsi. Belli, infatti, ha espresso il suo punto di vista dicendo: “È inutile che ascolti quel ragazzino, che vuole metterci uno contro l’altro. Tu mi ha attaccato stamattina, mi hai dato un ceffone. Non puoi prendertela così“. Il campione olimpico, invece, che poi è arrivato anche a minacciare di lasciare la Casa, ha replicato:

Io non sono qui per questo. Sono entrato al Grande Fratello portando dei valori in cui credo. Non accetto degli attacchi così. Mi chiami, mi prendi e mi dici che hai da risolvere delle cose. Non vai in confessionale a fare la suora. Grande, grosso e cogl**ne. Potevi chiamarmi il giorno dopo e parlavamo, non mi fai vedere queste cose in confessionale. Tutta l’amicizia che hai montato era falsa.

Insomma, ne sono successe davvero di tutti i colori. Ad alleggerire la situazione fuori dal reality ci ha pensato Tommaso Zorzi. L’influencer milanese, infatti, ha registrato delle Stories in cui prende un po’ in giro il modo di esprimersi di Alex Belli. La scenetta è stata accolta con grande ilarità del popolo del web. Qui sotto possiamo vedere il video che alcuni hanno ripreso da Instagram. Tra i commenti persone che affermano: “Ti amo, fami meglio tu Alex Belli di Alex Belli stesso” oppure “Ti sei preso il ring, il game e la pedana del Grande Fratello” o ancora “Ho perso un polmone, Tommaso“.

