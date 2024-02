La Celentano dà sotto 0 a Kumo e scoppia la lite con Emanuel Lo: “È follia”

NEWS

Kumo si è esibito in una cha cha cha con Francesca Tocca per un compito voluto da Alessandra Celentano. La Maestra gli ha dato un “sotto 0” e quindi è scoppiato il caos in studio con Emanuel Lo che si è arrabbiato con la collega e ha trovato tutto completamente folle.

L’esibizione di Kumo fa scoppiare il litigio tra la Celentano ed Emanuel Lo

Dopo le varie gare per cantanti e ballerini, nella puntata di oggi di Amici 23 è arrivato il momento dei compiti dati dai professori. Partiamo quindi dal ballo con un compito di Alessandra Celentano verso Kumo. La Maestra ha chiesto all’allievo di Emanuel Lo di fare un cha cha cha contaminato con Francesca Tocca per vedere la sua predisposizione in questo stile in vista del Serale.

Prima dell’esibizione, Emanuel Lo ha commentato dicendo che era un compito inutile visto che al Serale (se ci arriverà) sicuramente lui non gli farà fare questi balli latino-americani. Ma il vero caos è scoppiato dopo l’esibizione del ballerino urban.

Kumo, infatti, non è stato bravo, perché appunto è proprio lontano dal latino-americano. Ma Alessandra Celentano gli ha dato addirittura “sotto 0” e quindi è scoppiato il litigio. “È una follia”, ha urlato Emanuel Lo che ha confermato di aver trovato inutile questo compito.

Si è intromesso anche Raimondo Todaro dicendo che il compito può aver senso per vedere la predisposizione del ragazzo. Ma era inutile dare quel tipo di compito perché era difficilissimo. Si è infatti detto concorde con Emanuel Lo sul fatto che non fosse contaminato, ma basico. E uno stile basico è difficile per una persona che non ha mai fatto latino.