Mida ultimo nella gara di canto: la decisione di Lorella Cuccarini

11 Febbraio 2024

Amici 23

Nella gara di canto della puntata di oggi di Amici 23 Mida è arrivato all’ultimo posto della classifca. L’allievo di Lorella Cuccarini ci è rimasto un po’ male per questo risultato, tanto che è intervenuta anche Maria De Filippi. Vediamo meglio cosa è accaduta.

Ultimo posto in classifica per Mida nella gara di Amici 23

Sta andando in onda la puntata di Amici 23 e come sempre gli allievi hanno partecipato alle rispettive gare di canto e ballo. La gara di canto è stata giudicato da Beppe Vessicchio, Gaetano Curreri e J-Ax e ha visto vincere Petit. Ultimo posto, invece, è andato a sorpresa a Mida che di solito è nella prima metà delle classifica. Questa la classifica completa:

Petit Lil Jolie Sarah Martina Malia Kia Holden Nahaze Ayle Mida

Per Mida, che ha cantanto Maleducata di Achille Lauro, non è stato un bel momento, infatti ci è rimasto male. Al centro studio lo abbiamo visto abbastanza abbattuto e infatti è intervenuta anche Maria De Filippi. La conduttrice gli ha chiesto se fosse la prima volta che arrivava ultimo. Lui ha detto che era la seconda volta, la volta precedente era stata quando aveva cantanto senza autotune per un provvedimento disciplinare della sua insegnante. Mida ha anche raccontato che in questi ultimi giorni ha avuto un po’ di problemi di voce.

Ma qual è stata la decisione di Lorella Cuccarini per questo ultimo posto? L’insegnante ha deciso di tenere la maglia. Il cantante le ha chiesto se avesse qualcosa da dirgli, ma lei ha risposto di no ed era molto tranquilla. Quindi pensiamo che in settimana gli possa riconsegnare la maglia. Il cantante ha comunque voluto dire la sua affermando che era convinto che la sua esibizione sarebbe stata un po’ divisiva.