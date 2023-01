NEWS

Andrea Sanna | 23 Gennaio 2023

Kylie Jenner e l’abito con testa di leone

La Paris Fashion Week ha finalmente aperto i battenti e in queste ore non solo l’abito di Doja Cat (tra gli ospiti) ha attirato l’attenzione del web. Anche Kylie Jenner non è passata sicuramente inosservata.

Ad aprire le danze è stata la Maison Schiaparelli. Il direttore creativo Daniel Roseberry ha voluto stupire tutti. In che modo? Ha voluto dare una sua personale interpretazione della Divina Commedia di Dante Alighieri e del viaggio tra Inferno, Purgatorio e Paradiso. Kylie Jenner tra gli ospiti del front-row, così come Irina Shayk (modella che ha avuto il piacere di sfilare in passerella) indossavano teste leone, o abiti che rappresentavano pantere e animali in generale. Ma come mai e perché questa scelta?

Daniel Roseberry rileggendo l’opera è stato travolto dal dubbio e proprio per tale ragione vuole ha voluto rendere omaggio alla sensazione contraddittoria che si prova nel momento in cui si vuole compiacere il pubblico e, al contempo impressionare se stessi. Così l’idea di portare sul palco della Paris Fashon Week l’Inferno di Dante e tre dei sette vizi capitali. A rappresentare la lussuria è il leopardo, la lupa è l’avarizia, mentre il leone che abbiamo visto indossato da Kylie Jenner e Irina Shayk non è altro che l’orgoglio. Presente all’evento anche Naomi Campbell.

L’abito con testa di leone di cui tanto si fa parte della collezione primavera/estate 2022-2023. Sicuramente vi starete chiedendo quale sia il costo complessivo del vestito che tanto ha fatto discutere sui social e non solo. Ebbene al momento non siamo in grado di dirvi il prezzo complessivo. Consultando il sito ufficiale di Maison Schiapparelli a oggi non è reperibile.

Nonostante non si sappia quanto si debba sborsare per poter indossare lo stesso abito di Kylie Jenner e Irina Shayk, sbirciando sul sito ufficiale del brand notiamo che nella sezione Dresses and Skirts i prezzi variano dai 3000 Euro circa, per raggiungere i 12.900 Euro. Dunque considerando che il capo con la testa di leone fa appunto parte della collezione primavera/estate 2022-2023 i prezzi potrebbero essere anche superiori. Ma non ne abbiamo certezza assoluta di questo.

In attesa di news a riguardo, cosa ne pensate di questa scelta stilistica sfoggiata per l’occasione da Kylie Jenner e Irina Shayk? Diteci la vostra e vi invitiamo a seguirci per altre news.