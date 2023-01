NEWS

Vincenzo Chianese | 23 Gennaio 2023

Lo stravagante look di Doja Cat

È ufficialmente iniziata la Paris Fashion Week, e a giungere in città sono i volti più noti e celebri del mondo dello spettacolo. Naturalmente l’attenzione è rivolta anche agli outfit dei vip e in queste ore a far discutere il web è stato proprio l’abito scelto da Doja Cat. L’amata cantante infatti ha preso parte alla sfilata Primavera/Estate di Schiaparelli, e per l’occasione ha scelto un look ispirato a Marte, il pianeta rosso. Già ai Billboard Music Awards 2022 l’artista aveva dedicato il suo vestito a Saturno, e adesso ha deciso di omaggiare un altro pianeto della nostra galassia.

La cantante ha così sfoggiato un outfit total red. Si tratta di un abito bustier senza spalline, caratterizzato da una gonna tempestata di perline e da un lungo scialle, che funge da strascico, insieme a stivali al polpaccio. Tuttavia a lasciare il segno non è stato solo il vestito.

Doja Cat infatti ha infatti scelto di dipingersi di rosso dalla testa ai piedi, applicandosi su tutta la pelle oltre 30.000 Swarovski. L’artista si è così sottoposta a ben 5 lunghe ore di lavoro, tuttavia il risultato è strabiliante. Grazie all’aiuto della truccatrice Pat McGrath e al suo staff, la cantante ha decisamente lasciato tutti senza fiato, conquistando il web intero.

Doja Cat spotted at Paris Fashion Week. pic.twitter.com/pVBCe1kkYG — Pop Crave (@PopCrave) January 23, 2023

Il look di Doja omaggia anche il lavoro del direttore creativo di Schiaparelli, Daniel Roseberry, che ha dato alla collezione il nome di Inferno, ispirato alla Divina Commedia di Dante. Insomma senza dubbio quello della cantante è uno degli outfit più riusciti di questa prima giornata della Paris Fashion Week. Ma come ci stupiranno gli altri vip nei prossimi giorni? Non resta che attendere per scoprirlo.