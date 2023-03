La bellezza rifiorisce con il make-up artist delle dive Luigi Rizzello

Spettacolo

Redazione | 20 Marzo 2023

Luigi Rizzello, lookmaker delle dive e direttore creativo di Infinity Cosmetics, racconta le qualità di Blu Sky per far rifiorire la bellezza

BLU SKY celebra lo spettacolo di luci e colori che inaugura ogni anno l’arrivo della bella stagione, una transizione che risveglia grande vitalità e spirito di rinascita per inaugurare un nuovo inizio, dove regnano benessere e bellezza per vivere con gioia ogni giorno.

La Collezione 2023 di Infinity Cosmetics si ispira ai boccioli delle prime fioriture e al cielo più cristallino, screziato dal bianco delle nuvole. La predominanza di rosa tenue e blu intenso rendono la palette di BLU SKY perfetta per creare un look di stagione che riflette un mood gioviale e radioso, dall’effetto naturale eppure raffinato.

“Spicca una predominanza di tonalità che, seppur agli antipodi, si completano armoniosamente per conferire delicatezza ai volumi del viso ed uno sguardo intrigante”, afferma Luigi Rizzello, Lookmaker delle dive e Direttore Creativo di Infinity Cosmetics.

“Il rosa pastello sulle guance per l’effetto healthy glow risplende anche sulle labbra grazie all’intensità del blu cobalto e navy degli occhi, una nuance dagli effetti poliedrici che si adatta a ogni tipologia cromatica. Le more e castane con gli occhi scuri diventano più sensuali, le bionde e le rosse più delicate.

La base per ricreare un aspetto sano e vitale a regola d’arte è il Fondotinta 16K, best seller di Infinity Cosmetics e il più amato dalle donne dello spettacolo. Una formula esclusiva che si fonde naturalmente con la pelle, perfezionando ogni millimetro con effetto ‘cloud skin’: l’incarnato riflette subito omogeneità e purezza apparendo in un attimo soffice e setoso”.

Luigi Rizzello: il talento e la passione

Luigi Rizzello, make-up artist e hairstylist professionista da oltre 20 anni, è il look maker dei volti più noti dello spettacolo italiano e delle star di Hollywood.

Inizia giovanissimo a muovere i primi passi nel mondo dello show business e della beauty industry. Le sue mani hanno intuito e abilità creativa, tale da rivelare a ogni donna una bellezza mai vista prima. Un vero talento nel plasmare colori, cosmetici e nuove tecniche per un look davvero personalizzato e unico.

Oggi è anche Direttore Creativo di Infinity Cosmetics: “Amo questo brand perché è italiano e offre tutto ciò che un cosmetico deve offrire a ogni donna: versatilità, tenuta ed effetto desiderato”, afferma Luigi.

“Condivido soprattutto la filosofia di Infinity Cosmetics: una bellezza ‘no-limits’, alla portata di tutti. Insieme studiamo prodotti che garantiscono un risultato professionale, formule all-in-one e user friendly, senza dover usare innumerevoli cosmetici, perché ognuno possa realizzare da sé il proprio sogno di bellezza. Inoltre la mia esperienza mi consente di creare texture innovative e i nuovi trend colore, che anticiperanno sempre i look più moderni”.