Da Noi a Ruota Libera: Barbara De Rossi su molestie e violenza contro le donne

Spettacolo

Niccolo Maggesi | 20 Marzo 2023

Barbara De Rossi era ospite della puntata di Da Noi… a Ruota Libera trasmessa ieri su Rai 1.

L’attrice ha ripercorso la carriera e ha parlato a lungo anche della vita privata, specie della maternità e di cosa ha voluto dire crescere la figlia Martina, nata dalla relazione con il ballerino Branko Tesanovic, al riparo dalle insidie dello spettacolo.

Le insidie sul set

Prima di addentrarsi più da vicino in uno dei temi che le stanno più a cuore in quanto presidente dell’associazione Salvamamme ed ex conduttrice della trasmissione Amore Criminale, Barbara De Rossi ha anche svelato di aver rischiato di subire molestie sul lavoro.

“Sono nata in un periodo in cui il cinema era anche molto commerciale. Ci hanno provato con me nel corso della mia carriera, ma credo che tutto dipenda da quello che vogliamo. Nessuno mi ha mai puntato contro un fucile per lavorare, io ho semplicemente detto no. Ho girato l’angolo e sono andata da un’altra parte. Capisco che ci siano donne che si trovano ad affrontare condizioni di forte disagio sul proprio posto di lavoro, ma nel mondo dello spettacolo c’è ampia possibilità di scelta”. Per la 63enne diventata famosa grazie soprattutto alla fiction televisiva, il mondo dello spettacolo offre un ventaglio di opportunità diverse dal posto di lavoro convenzionale.

Il modo migliore per non lasciarsi irretire da chi faccia grandi promesse in cambio di favori, dunque, è avere la prontezza di alzare i tacchi e andarsene. Questo, a meno che non si esercitino pressioni gravi o violente.

Barbara De Rossi e gli impegni a favore delle donne

E a proposito della violenza sulle donne, Barbara De Rossi ha ricordato l’esperienza al timone di Amore Criminale su Rai 3.

“Mi sono trovata davanti delle situazioni allucinanti. La donna subisce in generale da sempre, ma soprattutto subisce una mentalità sbagliata. In questi anni ho capito che è veramente difficile uscire da queste situazioni di violenza, e che spesso la gente non capisce i maltrattamenti ma, anzi, si mette a giudicare. E la persona maltrattata non ce la fa a subire un giudizio. Per poter migliorare ci sono dei passi precisi da fare, che nessuno si sta prendendo la briga di fare”.

Già il febbraio scorso, in un’intervista a La Ragione, la De Rossi confidava di essere stata vittima maltrattamenti circa una decina d’anni fa.

“Perché riesco a parlare con le donne? Perché so cosa significa essere maltrattati, quali sono i meccanismi per i quali ci si cade. Tutto ha a che fare con il sentimento. Io mi imbestialisco quando sento qualcuno dire di una donna maltrattata: ‘Ma come ha fatto? Non ha carattere’. No, non funziona così. Il maltrattamento è assolutamente filtrato dal sentimento, non dal carattere. Io sono una persona dal carattere abbastanza forte, e se ci sono cascata io ci può cascare chiunque. Quanti anni avevo quando ho vissuto questa esperienza? 50 anni”.

L’intervista all’attrice si può recuperare in streaming su RaiPlay.