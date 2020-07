1 È rottura tra Maria Pedraza e Jaime Lorente, amata coppia de La Casa di Carta?

La Casa di Carta da qualche anno è diventata un fenomeno mondiale, specie nel momento in cui è approdata su Netflix. I protagonisti della serie sono acclamati in tutto il mondo e due di loro, parliamo di Maria Pedraza e Jaime Lorente (Alison Parker e Denver nello show) fino ad oggi hanno formato coppia fissa anche nella vita lontana dal set. Ma che succede tra loro? Alcuni sono convinti che l’amore sia giunto al capolinea e che la rottura sia pressoché definitiva. L’indiscrezione da un po’ di tempo sta allarmando i fan, che vorrebbero capire cosa sta succedendo veramente. Ma in questi minuti è comparso un video che farà senza dubbio chiarezza.

Gli amanti delle serie TV sapranno certamente che Maria Pedraza e Jaime Lorente hanno avuto la possibilità di lavorare insieme non solo ne La Casa di Carta dove si sono innamorati nel 2018, ma in particolar modo in Élite, che ha dato loro la possibilità di approfondire ancor di più la conoscenza nei panni di Marina Nunier Osuna e Nano.

La loro storia d’amore è stata da esempio per molti sostenitori di entrambe le serie TV spagnole. C’è da dire, però, che di recente la stampa locale, tra cui il sito Lavanguardia.com sostiene sia certa la rottura tra i due attori de La Casa di Carta. Il gossip è trapelato anche dal settimanale Chi che parla di qualcosa di più profondo di una semplice crisi:

“È FINITA TRA MARIA PEDRAZA E JAIME LORENTE – Dopo aver recitato ne “La casa di carta” nel 2018 i due attori si sono innamorati fuori dal set. Poi la vita lavorativa li ha fatti incontrare anche sul set di “Élite”. Dopo aver trascorso la quarantena insieme a Madrid, ora le loro strade si sono allontanate. Amici vicini alla coppia hanno rivelato a “E!Online” che hanno programmato vacanze separate. Crisi passeggera o decisione definitiva?”.

Dunque stando a quanto emerso anche da E!Online Maria Pedraza e Jaime Lorente de La Casa di Carta avrebbero trascorso le vacanze in posti differenti. Sarà davvero così? A tal proposito in questi minuti è emerso un video che chiarisce come stanno realmente le cose…