Ieri sera sul Nove è partita ufficialmente la nuova edizione de La Corrida. Buona partenza per il programma condotto da Amadeus, che conquista ascolti più che soddisfacenti per la prima puntata.

Gli ascolti de La Corrida

Dopo qualche anno di pausa, ieri sera sul Nove è ufficialmente partita la nuova attesissima edizione de La Corrida. Il celebre programma ideato da Corrado per la prima volta vede la conduzione di Amadeus, che dopo l’addio alla Rai ha dato il via a un nuovo capitolo della sua vita. A inizio puntata così il presentatore, che allo stesso tempo sta anche andando in onda con Chissà chi è, è apparso visibilmente emozionato e ha parlato del suo rapporto con questo celebre format. Ma non solo. Amadeus infatti ha anche menzionato Corrado, che per primo ha portato il programma nelle case degli italiani, conducendolo per oltre 20 anni. Queste le dichiarazioni del presentatore in merito:

“Sono sinceramente emozionato lo vedevo da ragazzo, addirittura lo ascoltavo da bambino in radio con i miei nonni. È un programma che appartiene alla storia della televisione perché colui che l’ha inventato e portato nelle case di milioni di italiani è un personaggio che io ho sempre ammirato e amato, Corrado”.

Questa mattina nel mentre sono stati rivelati gli ascolti della prima puntata de La Corrida, che sembrerebbe essere partita molto bene. Il programma infatti ha soddisfatto le aspettative della rete, tenendo compagnia a ben 850.000 spettatori con uno share pari al 5.8%. Amadeus è addirittura riuscito a battere Rai 2, pareggiando invece con Rete 4 e La7.

Si tratta dunque di un grande risultato per il conduttore, che ha riportato in vita uno dei format più amati dal grande pubblico. Ma cosa accadrà nel corso delle prossime puntate? Non resta che attendere per scoprirlo e nel mentre fare un enorme in bocca al lupo ad Amadeus e alla sua squadra.