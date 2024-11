Anche venerdì 8 novembre la serie turca va in onda con un doppio episodio alle 14:10 e alle 21:30. Ecco le anticipazioni turche di Endless Love e cosa dobbiamo aspettarci dalla trama.

Anticipazioni Endless Love 8 novembre

Un colpo di scena dopo l’altro nella trama. Quali sono tutte le altre importanti anticipazioni turche di Endless Love che ci aspettano? Diamo un’occhiata…

ORE 14:10

Nihan prova a sbloccare la porta per introdursi nella casa di Zeynep, utilizzando la chiave del presunto assassino di Ozan, ma si accorge che non funziona.

Kemal, pur nascondendo i dettagli a Nihan, è molto preoccupato nel vedere che sua sorella ha cambiato la serratura. Perché lo fa? Cosa nasconde?

Zeynep non appena sente bussare alla porta si dispera. È Emir che le suggerisce di incastrare Kemal. Come? Accusandolo dell’omicidio di Ozan per potersi salvare. Anche se lei non vuole tradire nuovamente suo fratello, riesce a farsi convincere da Emir: se non lo fa per lei, deve farlo per il loro bambino.

Queste le anticipazioni di Endless Love delle ore 14:10. Come detto però anche venerdì 8 novembre la serie turca è prevista con una prima serata. Cosa prevede la trama…

ORE 21:30

Rintracciato il medico le cui impronte erano presenti sul bottone della scena del crimine, Nihan e Kemal lo interrogano. Lui però ha un alibi: era fuori Istanbul per un anno sabbatico e si rende conto al rientro di aver perso il camice.

Intanto Kemal desidera festeggiare il compleanno di sua figlia Deniz a casa dei genitori e comunica a Nihan di avere un piano per tenere lontano Emir durante la festa.

Come proseguono le anticipazioni turche di Endless Love? Questo permette così a Nihan e Kemal di trascorrere insieme un bel pomeriggio e preparare la torta per il compleanno della piccola per la festa dell’indomani.

Kemal infatti per allontanare Emir ha pensato di interrompere la festa a casa dei Kozcuoglu, così da dare a Nihan la possibilità di portare Deniz a festeggiare con la famiglia Soydere.

La sera prima della festa Kemal dà a Zeynep dei soldi in prestito e le promette che la proteggerà da chi vuole accusarla, ma lei sembra esserne distrutta. Lasciata casa di Kemal, Zeynep riceve la chiamata di Emir, che la intima a passare alla prossima fare del piano, ovvero fare una misteriosa chiamata a Kemal.

E ancora dalla trama e anticipazioni di Endless Love sappiamo che Nihan durante la festa è molto tesa perché ha paura che Emir possa mettere il bastone tra le ruote a lei e Kemal. Non sa se il piano per allontanarlo funzionerà, ma quando l’uomo riceve una telefonata ricattatoria da Sallabas, lascerà la festa in onore di Deniz.

Zeynep intanto rompe le uova nel paniere a Emir e non segue il piano per incastrare suo fratello. Per questo lui la punisce e mostra il video in cui Zeynep soffoca Ozan con un cuscino. Accecata dalla rabbia Nihan si scaglia contro Zeynep e l’accusa di aver ucciso suo fratello.

Con l’aiuto di Tarik però Zeynep riesce a scappare e raggiungere Asu, che poi la porta in un appartamento dove ad attenderla c’è Emir, che ha già pronto un piano di fuga per farla scappare il più velocemente possibile da Istanbul.

Come finisce Endless Love? Lo scopriremo grazie alle anticipazioni turche!

Endless Love quanti episodi ha e quando va in onda

Quando va in onda Endless Love? Questa settimana la serie turca continuerà con la programmazione originale. Quindi venerdì 8 novembre con doppio episodio alle 14:10 e alle 21:30 e sabato dalle 14:45.

Cambio in vista, invece per la prossima settimana, quando Endless Love andrà direttamente in onda al giovedì, in prima serata su Canale 5. Vedremo se verrà mantenuta poi anche la puntata del sabato.

Dall’11 novembre al posto di Endless Love vedremo un’altra serie turca, Segreti di Famiglia.

Quanti episodi ha Endless Love? La dizi conta 2 stagioni da 35 e 39 episodi. La distribuzione nel nostro Paese però vede puntate molto più corte e dunque molte di più rispetto alla programmazione originale.

Dove vederlo in TV e streaming

Su Canale 5 e Mediaset Infinity si possono vedere le puntate di Endless Love in TV e in streaming. Sulla piattaforma, disponibile su sito, app o Smart TV, c’è modo di poter vedere ogni episodio in diretta o quando si ha modo e tempo.

Peraltro non mancano le varie anticipazioni che tengono viva la curiosità del pubblico.

Restate sempre attenti alle prossime news sulla dizi turca. Seguiteci!