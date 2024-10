Tra i conduttori più amati e apprezzati del nostro Paese, conosciamo meglio chi è Amadeus attraverso alcune curiosità sul suo conto: dall’età alla vita privata, per passare alla carriera e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Amadeus

Nome e Cognome: Amedeo Umberto Rita Sebastiani (in arte Amadeus)

Data di nascita: 4 settembre 1962

Luogo di Nascita: Ravenna

Età: 62 anni

Altezza: 1 metro e 84 centimentri

Peso: 80 kg

Segno zodiacale: Vergine

Professione: conduttore

Moglie: La moglie di Amadeus è Giovanna Civitillo

Figli: Amadeus ha due figli, Alice e Jose Alberto

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili sul corpo

Profilo Instagram: @giovanna_e_amadeus

Amadeus età e altezza

Ecco alcune delle informazioni della biografia del presentatore. Nato il 4 Settembre del 1962 a Ravenna, l’età di Amadeus è di 62 anni. Ha origini siciliane.

Chi non lo sapesse il nome completo del conduttore è Amedeo Umberto Rita Sebastiani. Per i più curiosi, l’altezza del presentatore è di 1 metro e 84 centimetri, mentre il peso corrisponde a 80 kg.

Vediamo qualcosa circa la sua vita privata…

Vita privata

Della vita privata di Amadeus sappiamo per circa per 14 anni, dal 1993 al 2007, è stato sposato con Maria De Martino, sua prima moglie. Dopo qualche anno, precisamente nel 1997, è nata la loro figlia di nome Alice. La relazione, come dicevamo è finita nel 2007.

Durante il periodo di conduzione de L’Eredità, il presentatore ha conosciuto la ballerina Giovanna Civitillo, che è diventata poi sua moglie nel 2009. Se inizialmente lei è stata restia nel conoscerlo, come dichiarato spesso anche dagli stessi, piano piano tra loro è scoccata la scintilla e hanno dato inizio ad una conoscenza, fino ad innamorarsi perdutamente l’uno dell’altra. Il 13 Gennaio 2019 a Domenica In ha proprio affrontato questo argomento:

“All’epoca io l’avevo vista in sala prova e lei stava preparando uno stacchetto. Da lì l’idea di introdurlo anche prima del gioco ‘la scossa’. Marco Garofalo, che purtroppo non c’è più, ha immediatamente accolto la mia richiesta. E ha funzionato”.

E ha funzionato eccome, tanto che dal frutto del loro amore è nato il secondogenito del presentatore, José Alberto. Tra le curiosità sulla sua vita privata sappiamo che il nome del bambino è stato scelto da Amadeus che ha voluto omaggiare l’ex allenatore dell’Inter (di cui è tifosissimo), José Mourinho.

Ecco, invece dove è possibile seguire Amadeus su Instagram e social…

Dove seguire Amadeus: Instagram e social

Grazie ad una breve ricerca sul web è possibile seguire Amadeus su Instagram. Il profilo ufficiale il conduttore lo condivide con sua moglie, Giovanna Civitillo.

Nell’unico account ufficiale, la coppia pubblica tutto ciò che li riguarda. Tanti sono gli scatti che vedono il conduttore in compagnia di sua moglie e della sua famiglia, ma anche vari momenti immortalati nel piccolo schermo.

La carriera di Amadeus

Romagnolo di nascita, Amadeus ben presto si è trasferito a Verona, quella che è diventata poi la sua seconda casa. Dopo la scuola, infatti, ha iniziato a lavorare nei bar e discoteche come disc jocker, una delle sue grandi passioni che si è rivelata fondamentale poi per la sua carriera.

Proprio nella città veneta ha iniziato a frequentare la radio locale. A cambiare per sempre la sua vita, però, l’incontro con Claudio Cecchetto, che ha scoperto non solo lui, ma tanti altri personaggi del mondo della tv.

Grazie alla conoscenza con il produttore discografico Amadeus ha avuto modo di debuttare a Radio Deejay. Qui ha avuto il piacere di fare la conoscenza di Fiorello, Jovanotti e Marco Baldini. Qualche anno dopo, vista la crescita esponenziale come speaker è passato a Radio Capital.

Ma non solo radio. Questa è stata l’inizio della carriera del presentatore. Diversi anni dopo, infatti (parliamo della fine degli anni ’80) ha fatto il suo debutto televisivo, fino a diventare, al giorno d’oggi, uno dei conduttori più apprezzati e amati del piccolo schermo, per garbo, simpatia e serietà.

Dopo tanti anni in Rai nel 2024 ha comunicato il suo addio alla rete, per trasferirsi su Discovery e in particolare sul canale Nove.

Festivalbar

Grande popolarità l’ha avuta con la conduzione di alcune edizioni del Festivalbar sulle reti Mediaset.

L’eredità

Con il passaggio in Rai, a lui sono stati affidati tanti programmi di successo: da L’eredità a Reazione a catena (dal 2014 al 2017) per passare a L’anno che verrà.

I soliti ignoti

Altro programma che ha avuto successo in Rai con Amadeus è I soliti ignoti dal 2017 al 2023.

Affari tuoi

In carriera Amadeus ha avuto modo anche di condurre Affari Tuoi. In tutti i suoi programmi è riuscito ad ottenere risultati straordinari.

Tale e Quale Show

Di recente ha partecipato anche come concorrente a Tale e Quale Show dove con grande ironia si è messo in gioco nelle imitazioni delle icone della musica italiana e internazionale. Per lui dopo questa avventura è arrivato Sanremo 2020, Sanremo 2021 e Sanremo 2022 nelle vesti di direttore artistico e conduttore.

Sanremo

Dal 2020 al 2024 Amadeus ha condotto il Festival di Sanremo. Grazie alle sue intuizioni tanti artisti sono tornati alla ribalta e anche la kermesse canora ha avuto un impatto importantissimo, ottenendo ascolti record!

Suzuki Music Party

Chiuso il suo percorso lavorativo in Rai, nel settembre 2024 Amadeus ha intrapreso la sua nuova avventura su NOVE. Uno dei programmi che lo vedono alla conduzione è Suzuki Music Party, evento musicale con la presenta di tantissimi artisti della scena musicale italiana. Al suo fianco a condurre, Ilenia Pastorelli.

Chissà Chi è

Sempre nel 2024 il conduttore è stato confermato alla guida del game-show sul NOVE, Chissà Chi è, che prende spunto da I Soliti Ignoti.

La Corrida

Su NOVE ad Amadeus è stato affidato anche il ritorno de La Corrida in TV.