Chi è La Diamond di Drag Race? Età, vero nome e Instagram

Debora Parigi | 11 Gennaio 2023

Chi è

Tra le Drag Queen di Drag Race Italia 2023 c’è La Diamond. Scopriamo tutte le informaziomi che la riguardando, quindi il suo vero nome, le informazioni sulla sua biografia, la carriera e la vita privata e anche come seguirla sui social.

Chi è La Diamond

Nome e Cognome: Enrico La Rocca

Nome d’arte: La Diamond

Data di nascita: 6 maggio 1987

Luogo di nascita: Riesi (Caltanissetta)

Età: 34 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Toro

Professione: costumista e stilista

Tatuaggi: nessuno visibile

Profilo Instagram: @la.diamond

La Diamond età, vero nome e biografia

Conosciamo meglio chi è La Diamond, il suo vero nome, la data di nascita, quanti anni ha e di dov’è. All’anangrafe Enrico La Rossa, La Diamond è nata il 6 maggio 1987 a Riesi, un paese in provincia di Caltanissetta, in Sicilia.

Ha 34 anni di età ed è del segno zodiacale del Toro. Non sappiamo il suo peso e la sua altezza. Per quanto riguarda i tatuaggi, invece, non ne ha sul corpo. Il suo nome d’arte è abbastanza comprensibile e riguarda appunto i diamanti.

L’arte scorre nelle sue vene, poiché ha sempre fatto parte della sua famiglia. Infatti i suoi genitori appartengono uno al teatro e uno alla moda.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di La Diamond purtroppo non abbiamo informazioni. Non sappiamo quindi se abbia o meno un partner o sia single. Nel caso spuntassero delle news, ve le diremo.

Del suo personaggio, ai microfomi di Real Time ha raccontato: “Se dovessi descrivermi in tre parole mi definirei favolosa, iconica e unica.” E poi ha aggiunto che la sua missione è “far capire che anche se vieni da un paesino sperduto e sei alta un metro e tanta voglia di crescere, se segui le tue passioni ce la puoi fare”.

Dove seguire La Diamond di Drag Race: Instagram e social

Come possiamo seguire La Diamond sui social? Vi indichiamo subito il suo profilo Instagram che conta un grande seguito. Ha infati oltre 18 mila follower.

Scorrendo i vari post troviamo tutte foto riguardanti le sue creazioni, gli abiti che lei stessa ha realizzato per il suo personaggio drag. Troviamo anche vari video delle sue performance.

Per quanto riguarda Facebook, invece, non abbiamo trovato nessun profilo o pagina a lei dedicati.

Carriera

La carriera di La Diamond inizia con il lavoro di costumista. Ha infatti studiato moda all’università trasforendosi dalla Sicilia a Roma. E poi ha inziato a fare la costumista. Proprio da questo lavoro ha poi intrapreso l’arte drag.

Lei, infatti, realizzava abiti per le Drag Queen e da lì ha capito che la sua passione era diventare proprio come loro. Artisticamente, quindi, è nata nel 2011 e il suo personaggio nasce, come lei stessa ha affermato, dall’esplosione di tutte le sue passioni. Oggi è una delle drag più conosciute e apprezzate in Italia non solo per il suo talento sul palco e per la sua bellezza, ma anche per la sua fama di abilissima stilista di tutto rispetto.

Nelle sue performance non mancano mai i diamanti. Inoltre per esse si ispira alle grandi dive del passato che le piacciono da morire. Ma soprattutto si ispira tanto all’arte: artisti, pittori, opere, statue.

La Diamond a Drag Race Italia 2

Torna per il secondo anno consecutivo Drag Race Italia, il programma è infatti arrivato all’edizione numero 2 dopo il successo della prima. Parte quindi la messa in onda su Real Time dove troviamo la stessa squadra in giuria dello scorso anno: Tommaso Zorzi, Priscilla e Chiara Francini.

Sulla partecipazione a Drag Race Italia 2 ha detto: “Io vivo la competizione in maniera sanissima, perché io ho solo da imparare, da captare, da rubare con lo sguardo dall’arte degli altri. E spero che anche gli altri facciano così”.

Infine ha aggiunto: “Essere a Drag Race e vincere questa competizione sarebbe per me un momento di orgoglio e di soddisfazione unica. Perché lo vedo proprio come un riconoscimento alle mie capacità e al lavoro che ho fatto”.

È possibile vedere Drag Race Italia 2 in streaming su Discovery Plus e su Real Time.

Il percorso di La Diamond a Drag Race

Dall’11 gennaio 2023 inizia il percorso su Real Time di La Diamond a Drag Race Italia 2. Come affronterà tutte le prove? Riuscirà ad arrivare alla Finale e a vincere il premio in palio?

1° puntata: IN AGGIORNAMENTO