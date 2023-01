Chi è La Petite Noire di Drag Race Italia? Età e Instagram

NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Gennaio 2023

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su La Petite Noire, concorrente della seconda edizione di Drag Race Italia, dall’età, alla vita privata, a dove seguirla su Instagram e sui social.

Chi è La Petite Noire

Nome d’arte: La Petite Noire

Vero nome: Andrea Lo Coco

Data di nascita: 1990

Luogo di Nascita: Palermo

Età: 32 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: drag queen

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: ha diversi tatuaggi

Profilo Instagram: @la.petite.noire

La Petite Noire età, vero nome e biografia

Vediamo cosa sappiamo sulla biografia de La Petite Noire. La Drag Queen concorrente di Drag Race Italia 2 nasce nel 1990 a Palermo. Il suo vero nome è Andrea Lo Coco, tuttavia non sappiamo quale sia la sua data di nascita esatta.

Sconosciute anche le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Crea il suo nome d’arte ispirandosi alla Petite Robe Noire di Coco Chanel. Si tratta di un abito la cui lunghezza lasciava scoperta la parte del ginocchio e che negli anni 20 rappresentava un vero scandalo.

Ma andiamo a vedere cosa sappiamo sulla sua vita privata.

Vita privata

Anche della vita privata de La Petite Noire non abbiamo molte informazioni.

In molti si chiedono se la concorrente della seconda stagione di Drag Race Italia abbia un fidanzato.

Tuttavia non conosciamo la risposta a questa domanda.

Andiamo a vedere però dove seguirla sui social e su Instagram.

Dove seguire La Petite Noire di Drag Race Italia: Instagram e social

Vi state chiedendo dove seguire La Petite Noire sui social e in particolare su Instagram? Andiamo a scoprirlo.

La Drag Queen di Drag Race Italia 2 ha naturalmente un profilo attivo, che vanta già diverse migliaia di follower.

Proprio sul noto social condivide con il suo pubblico i momenti più belli e importanti della sua carriera.

Andiamo dunque a scoprire cosa sappiamo a riguardo.

Carriera

La Petite Noire nasce ufficialmente nel 2014. A suo parere il suo personaggio è uno dei più temuti nel mondo drag. Proprio in merito afferma:

“La caratteristica del mio essere drag è quella di essere una ragazza del popolo. Io sono vicina a tutti, sono molto semplice, tutti si sentono a loro agio con me. Il problema è che io non mi sento a mio agio con tutti. Una parola che mi contraddistingue è versatile. Tutti abbiamo dei punti deboli, anche io li ho. Amo il drag perché ti permette di essere chiunque tu voglia essere”.

Nel corso della sua carriera ha vinto diversi premi: Miss Drag Queen Sicilia nel 2014, Miss Drag Factor nazionale 2015 e nello stesso anno Miss Beauty Queen. In seguito nel 2017 viene eletta Miss Drag e Miss Muccassassina 2017. Nel 2019 vince invece il titolo di Miss Beauty Queen Italia.

Nel 2021 partecipa a Primo Appuntamento Crociera. Nel 2022 arriva per lei un’altra grande opportunità: Drag Race Italia 2.

La Petite Noire a Drag Race Italia

Nel 2022 La Petite Noire arriva ufficialmente a Drag Race Italia, come concorrente della seconda stagione. Il programma, dopo essere andato in onda in streaming su Discovery+, arriva anche in chiaro su Real Time a partire dall’11 gennaio 2023. Ecco cosa dichiara la drag sul suo arrivo all’interno della trasmissione:

“Approdare nella galassia di Drag Race Italia è un sogno che diventa realtà. Il mondo drag ha un’idea di Petite Noire un po’ distorta perché pensano che dietro questa facciata un po’ costruita ci sia una persona poco umile. In realtà il personaggio e la persona sono due cose diverse. Quindi io lascio che parlino, mentre io mi esibisco sui più grandi palchi d’Italia. Le altre lasciamole esibire negli scantinati”.

La drag ha anche le idee molto chiare sull’ipotetica vincitrice di Drag Race Italia 2, e in merito dichiara:

“La prossima regina di Drag Race deve essere versatile, un personaggio e un’artista capace di entrare nel cuore degli italiani. Deve far capire che il mondo drag è arte ma anche uno stile di vita. Cosa mi aspetto da questa esperienza? Voglio una corona in testa e uno scettro”.

Ma chi sono le altre Drag Queen della seconda stagione di Drag Race Italia? Andiamo a scoprirle.

Le Drag Queen di Drag Race Italia

Andiamo a scoprire chi sono le 10 Drag Queen della seconda stagione di Drag Race Italia:

Aura Eternal

Gioffré

La Petite Noire

La Diamond

Panthera Virus

Obama

Narciso

Nehellenia

Skandalove

Anissa Yoncè

Ma vediamo adesso cosa sappiamo sul percorso de La Petite Noire a Drag Race Italia 2.

Il percorso di La Petite Noire a Drag Race Italia

A partire dall’11 gennaio dunque sarà possibile seguire su Real Time il percorso de La Petite Noire a Drag Race Italia. Ma cosa accadrà e come si relazionerà col resto del gruppo? Non resta che attendere per scoprirlo.