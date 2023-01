Chi è Nehellenia di Drag Race Italia 2? Età e Instagram

NEWS

Nicolò Figini | 11 Gennaio 2023

Ecco chi è Nehellenia, nome d’arte di Emanuele, concorrente di Drag Race Italia 2. Età, vita privata e Instagram.

Nome d’arte: Nehellenia

Vero nome: Emanuele

Data di nascita: 1991

Luogo di Nascita: Roma

Età: 31 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: drag queen

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @nehellenia.90

Nehellenia età e biografia

Chi è Nehellenia, concorrente di Drag Race Italia 2? Il suo vero nome è Emanuele nasce a Roma. La data di nascita non la sappiamo con precisione, ma conosciamo l’anno che è il 1991. Infatti ha 31 anni d’età. Non abbiamo chiaro quali siano la sua altezza o il suo peso.

Anche circa i genitori non abbiamo informazioni, almeno al momento. A quanto pare il nome che ha scelto come drag queen deriva dall’omonima figura mitologica, ma anche dal personaggio appartenente al manga “Sailor Moon“.

Nel video di presentazione del programma di Real Time afferma di avere uno stile raffinato, ricercato, colorato e co una vena da cartone animato manga che ama moltissimo. Sa ballare, cantare e recitare: “Faccio la pagliaccia perché dietro c’è una passione immensa“.

Ma andiamo a scoprire qualche dettaglio in più sulla sua vita privata…

Vita privata: Nehellenia ha un fidanzato?

Nehellenia ha un fidanzato oppure un marito? Purtroppo tale informazione sulla sua vita privata non la conosciamo. Nemmeno tramite una ricerca sui profili social abbiamo la possibilità di scoprire la risposta alla nostra domanda.

Pare essere una persona molto riservata sotto il punto di vita personale. Non ci resta che attendere per scoprire se con il tempo si rivelerà di più ai propri fan.

Dove seguire Nehellenia: Instagram e social

Dove possiamo seguire Nehellenia sui social? Non troviamo nulla su Facebook, ma ha un profilo aperto ad agosto 2022 su Twitter.

Sicuramente, tuttavia, quello più attivo è Instagram dove notiamo tantissime fotografie che ritraggono la drag queen mentre si esibisce da sola o in compagnia di altre colleghe. Molte le foto di make-up straordinari e particolari.

Ma scopriamo la sua carriera…

Carriera

Nel 2020 Nehellenia, nome d’arte di Emanuele, compare nella settima edizione di Tu si que vales insieme a Farida Kant, La Petite Noire e Law Light. Si esibiscono con il nome di “Doppelgangers” in un numero musicale, ottenendo il plauso del pubblico e della giuria.

Tuttavia la sua carriera ha inizio molto tempo prima. Nella sua vita, infatti, ha ottenuto vari riconoscimenti: Miss Drag Queen Facebook Italia Emergenti (2013), Miss Drag Queen Lazio (2014) e Drag Factor All Stars Lazio (2018).

Insieme a La Riche e Frida Kant, inoltre, è stata intervistata da Striscia la Notizia in merito alla “drag culture“. Ovviamente non dimentichiamo di citare le sue ospitate all’interno dei locali più importanti del Paese. Fa anche parte di un gruppo canoro che si chiama 4Tune. Tra il 2022 e il 2023, poi, la vediamo tra le concorrenti di Drag Race Italia 2.

Tu si que vales

Nel 2020 Nehellenia si esibisce sul palco di Tu si que vales davanti a Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari. Con lei anche La Petite Noire, Law Light e Farida Kant.

La giuria e il pubblico le hanno molto apprezzate, dimostrando un rating di approvazione del 78%.

Striscia la Notizia

Qualche tempo fa, inoltre, la drag queen è stata intervistata a Striscia la Notizia per spiegare cos’è la “drag culture“.

Anche in tale occasione accanto a lei gli spettatori hanno visto Farida Kant e La Riche.

Nehellenia a Drag Race Italia 2

La seconda edizione di Drag Race Italia è stata trasmessa in anteprima su Discovery+, piattaforma streaming, nel 2022. In chiaro su Real Time, invece, debutta mercoledì 11 gennaio 2023. Nel video presentazione citato poc’anzi ha detto di sé:

“Non mi nascondo dietro alcuna maschera. Ho iniziato a fare la drag perché sono una fan. Tendo a rispettare tutte, ma se mi fanno arrabbiare tiro fuori gli artigli come una micetta“.

Afferma che la missione del suo personaggio è quella di dimostrare che in Italia c’è tanto talento e lui ne è la dimostrazione. Si ispira alle popstar di inizio anni 2000 e fine anni ’90. Non ha nulla da invidiare agli altri e vuole tirare fuori ciò che sa fare.

Le drag queen concorrenti

Andiamo, adesso, a scoprire tutte le concorrenti di Drag Race Italia 2. Ecco le drag queen della seconda edizione:

Aura Eternal

Gioffré

Narciso

La Diamond

Nehellenia

Obama

Panthera Virus

La Petite Noire

Skanda Love

Tanissa Yoncé

I giudici, ovviamente, sono quelli della prima edizione. Stiamo quindi parlando dell’attrice Chiara Francini, della drag queen Priscilla e dell’influencer Tommaso Zorzi.

Il percorso di Nehellenia

Il percorso di Nehellenia inizia, in chiaro su Real Time, mercoledì 11 gennaio 2023. Senza fare troppi spoiler, essendo la finale andata in onda già su Discovery+, sappiamo che la gara per lei proseguirà per diverse puntate.

1° episodio: Il titolo è Little Italy. La mini sfida consiste nel posare per un servizio fotografico che ha una scenografia a tema autolavaggio. La vincitrice è proprio Nehellenia.

La sfida principale è quella di creare un abito a tema “Arte Italiana“. La giudice ospite e Patty Pravo. A uscire è Narciso, dopo aver perso contro Panthera Virus durante l’esibizione su “La bambola“.

2° episodio: IN AGGIORNAMENTO