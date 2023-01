Amici 22, spunta una vecchia foto di Samu da bambino con Elena D’Amario

NEWS

Debora Parigi | 11 Gennaio 2023

Amici 22

Samu ed Elena D’Amario insieme quando l’allievo di Amici 22 era solo un bambino

Mancano pochi mesi all’inizio del Serale di Amici 22 e nella scuola si stanno già assegnando le prime maglie. La prima l’ha conquistata Ramon su scelta spontanea della sua insegnante Alessandra Celentano. Vista la bravura dell’allievo la Maestra ha scelto di premiarlo. Chi sarà il prossimo? Scopriremo se altri si aggiudicheranno la maglia nella puntata in onda domenica pomeriggio, ma nel frattempo possiamo fare delle ipotesi e tra queste c’è anche Samuele Segreto, chiamato Samu, allievo di Emanuel Lo.

Oltre a essere un bravo ballerino, Samu ogni tanto è protagonista di qualche siparietto divertente su coinvolgimento di Maria De Filippi. Proprio la scorsa puntata la conduttrice aveva fatto intendere che lui potesse avere una mezza cotta per la cantante Angelina. Ma, come sappiamo, lei è fidanzatissima. Quindi pare non esserci speranza.

“Un altro amore impossibile”, ha detto la conduttrice di Amici 22. Sì perché Samu aveva già espresso un po’ di tempo fa il suo amore per la professionista Elena D’Amario, molto più grande di lui. Una vera e propria cotta da parte dell’allievo di Emanuel Lo che ha trovato il ringraziamento da parte di Elena per tutti i complimenti ricevuti. E proprio Samu ed Elena D’Amario si sono già incontrati in passato, con tanto di foto a dimostrarlo.

Come si vede, lui era piccolo, un bambino, mentre lei già una ballerina affermatissima con alle spalle la sua esperienza lavorativa negli Stati Uniti. Non sappiamo a quando risalga questo scatto, probabilmente a 5 o 6 anni fa guardando i volti dei due. E, come fanno notare sul web, Samu aveva già gli occhi a cuoricino. Lui stesso, infatti, ha detto che la D’Amario è un idolo per lui, un esempio dal seguire per la carriera nella danza.

Vi ricordiamo che stasera usciranno le anticipazioni della registrazione della puntata di Amici che vedremo in onda domenica 15 gennaio. Continuate a seguirci per scoprire cosa accadrà.