1 Gianmarco Onestini lascia La Pupa e il Secchione?

Qualche giorno fa correva voce che Flavia Vento volesse abbandonare la villa de La Pupa e il Secchione Show. La d’Urso aveva tentato di capire in diretta a Pomeriggio 5: “Non è andata via? Vi prego non mi date un’altra notizia choc che con ieri è bastato. Datemi 24 ore di respiro. Voleva andare andarsene, ma nn l’ha fatto. No, ragazzi. Non ce la posso fare. Se va via anche Flavia Vento io non so più chi mettere dentro. Si è tranquillizzata? Si spera. Annamo bene“.

In seguito, però, la conduttrice ha informato il pubblico dell’uscita di scena della Vento: “Allora, che è successo? Ieri sera lei è rientrata in villa. Avendo chiesto io, appunto, di farla rimanere una settimana… Quindi senza eliminazione, ma doveva dormire nello sgabuzzino insieme ad Aristide Malnati. Lei, appena entrata nello sgabuzzino, questa notte intorno alle 02:30 ha iniziato a dare segni di cedimento. Prima ha cercato di dormire in giardino, poi ha detto che Flavia ha fatto le valigie. La situazione attuale è che Flavia vorrebbe abbandonare anche questo reality“.

La stessa cosa sembrava potesse accadere anche con Gianmarco Onestini, il quale è entrato la settimana scorsa come Secchione. Secondo quanto riporta anche il sito tvpertutti.it si parlava di alcuni problemi di salute. A smentire la notizia, però, ci ha pensato la stessa d’Urso su Twitter:

Ho letto che in tanti mi chiedete notizie di Gianmarco Onestini… Tranquilli. Sta benissimo ed è insieme agli altri concorrenti… Ci saranno tanti momenti anche con lui, ma non solo, martedì prossimo… Fidatevi di me.

Niente di cui preoccuparsi, quindi. La Pupa e il Secchione Show non perderà il suo Secchione. Di Gianmarco, inoltre, qualche tempo fa ne ha parlato anche uno dei giudici del programma. Andiamo a rivedere di chi si tratta e le sue dichiarazioni. Continuate a leggere…