1 L’incontro tra Soleil e Luca a La Pupa e il Secchione

Il battibecco avuto a La Pupa e il Secchione tra la giurata Soleil Sorge e il secchione Gianmarco Onestini potrebbe subire un nuovo punto di svolta. L’opinionista del reality show ritroverà molto presto Luca Onestini, fratello di Gianmarco e suo ex fidanzato alcuni anni fa.

Luca pare debba intervenire per prendere le difese di Gianmarco e avere un confronto proprio con la sua vecchia fiamma. A riportare la notizia è stato Gabriele Parpiglia attraverso il suo profilo Twitter ufficiale. Il giornalista ha scritto quanto segue, senza specificare però la puntata. Orientativamente il tutto dovrebbe verificarsi martedì prossimo, salvo slittamenti: “A La Pupa e il Secchione Show arriva Luca Onestini in difesa del fratello e in studio per la prima volta ritroverà faccia a faccia la sua ex Soleil. Che cosa succederà?”.

Ma come mai Luca Onestini si presenta a La Pupa e il Secchione Show? Il tutto è legato a una discussione avuta tra Soleil Sorge e Gianmarco Onestini qualche puntata fa. L’opinionista non ha gradito quanto successo tra il ragazzo e Francesco Chiofalo. In sintesi i due hanno avuto una discussione in villa perché il primo avrebbe fatto fare al secondo una figuraccia in cultura generale. Francesco si è sentito umiliato, mentre Gianmarco ha detto di essere stato a disagio e per questo pronto a chiedergli scusa.

Inevitabile ovviamente il parere di Soleil Sorge, che ha attaccato Gianmarco Onestini, provocando la reazione di Luca su Twitter, seccato dai modi di fare della sua ex fidanzata. Ecco perché quest’ultimo si sente in dovere di presentarsi in puntata. Che ci sia qualche conto in sospeso tra loro? Intanto ecco come ha parlato Soleil di Luca Onestini a Verissimo…