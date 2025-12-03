Un progetto sta rivoluzionando il mondo degli hairstylist, che si sono affidati alla guida esperta di Luigi Serrone.

Nel panorama della bellezza dedicata al wedding, sta crescendo una realtà che sta ridefinendo gli standard del settore: il Centro Acconciature Sposa, un progetto innovativo che riunisce parrucchieri altamente qualificati da ogni parte d’Italia sotto la guida esperta di Mister Luigi Serrone. Abbiamo incontrato il fondatore per scoprire da vicino come è nata questa rete e qual è la missione che la anima.

Mister Luigi Serrone, come nasce l’idea del Centro Acconciature Sposa?

L’idea nasce da un sogno che coltivavo da tempo: creare una rete di parrucchieri altamente qualificati che potessero offrire alle future spose un servizio d’eccellenza, ovunque si trovino sul territorio nazionale. Volevo unire professionisti capaci, motivati e sensibili alla bellezza in un unico grande progetto.

Chi sono gli affiliati che fanno parte di questa rete?

Sono hairstylist selezionati con cura, formati e costantemente aggiornati. Ciascuno di loro porta con sé talento, esperienza e una passione autentica per il mondo del matrimonio. Oggi siamo presenti in diverse regioni d’Italia, uniti da un linguaggio comune: la qualità.

Qual è la missione del Centro Acconciature Sposa?

Un solo obiettivo: regalare alle future spose un matrimonio da favola. Vogliamo che ogni donna possa vivere il suo sogno, sentendosi valorizzata, ascoltata e accompagnata passo dopo passo nella scelta dell’acconciatura perfetta.

Cosa rende unico questo progetto?

La guida condivisa, la formazione continua e il desiderio di mettere al centro la sposa. Ogni affiliato lavora con la stessa visione: trasformare un giorno speciale in un momento indimenticabile.