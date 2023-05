La Sirenetta, l’acconciatura di Halle Bailey per interpretare Ariel è costata oltre 100 mila dollari

NEWS

Debora Parigi | 27 Maggio 2023

L’enorme cifra sborsata per realizzare l’acconciatura di Halle Bailey ne La Sirenetta

In questi giorni è uscito al cinema il live action de La Sirenetta con protagonista Halle Bailey nei panni di Ariel. Come sappiamo, questo film ha diviso critica e pubblico sin dall’annuncio del cast. Ma a parte questo, oggi vi sveliamo una curiosità che riguarda proprio i capelli di Halle per interpretare la nota principessa Disney.

Camille Friend è un’hair designer (vincitrice anche di un Oscar) e si è occupata appunto dell’acconciatura dell’attrice per questo ruolo. Così, in un’intervista rilasciata a Variety, ha raccontato l’enorme lavoro che ha fatto sui capelli della Bailey. Nessuna parrucca, infatti sono tutti capelli suoi con aggiunta di molte ciocche per la lunghezza. E come ogni lavoro che si rispetti, anche questo ha richiesto una cifra davvero esorbitante che supera i 100 mila dollari.

La Friend ha quindi rivelato: “I capelli di Halle le arrivano fino alla vita, oltre 60 cm. E metterle una parrucca sarebbe sembrato strano. I suoi capelli fanno parte di lei. Abbiamo preso però dei capelli lunghi circa 70 cm, colorati appositamente per lei e incollati con punte di cheratina. Ci sono tre sfumature di rosso. Abbiamo speso molto, non vorrei dire cifre sbagliate, ma abbiamo speso almeno 150.000 dollari perché abbiamo dovuto lavorarci molto”.

Il lavoro fatto dall’hair designer per La Sirenetta è stato quindi lungo e complicato. Inoltre i capelli sono un dettaglio fondamentale per la riuscita su schermo del film. “È stato un processo molto lungo”, ha spiegato Camille Friend. “Abbiamo anche dovuto capire come dare l’effetto del galleggiamento. I lock non galleggiano come volevamo. I capelli dovevano ‘ballare’ e quindi abbiamo aggiunto anche delle ciocche di capelli naturali, sciolti”.