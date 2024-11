Cosa accadrà nella quarta puntata de La Talpa secondo le anticipazioni? Vi raccontiamo ciò che vedremo lunedì 25 novembre e anche come seguire in streaming il programma.

Le anticipazioni della quarta puntata de La Talpa

Con un video in anteprima pubblicato da Mediaset Infinity, abbiamo le prime anticipazioni sulla quarta puntata de La Talpa. Il gioco si fa sempre più interessante e le ipotesi sempre più concrete grazie agli indizi che vengono dati durante le varie puntate.

Nella terza puntata abbiamo visto i concorrenti affrontare alcune prove per aumentare il montepremi che hanno portato ognuno a farsi dei pensieri su chi possa essere il traditore. Oltre a questo non sono mancati i litigi, anche forti, e i momenti di commozione. Poi è arrivato il momento del test finale e anche della nuova eliminazione quella di Elisa Di Francisca.

Cosa accadrà quindi nella quarta puntata de La Talpa secondo le anticipazioni? Guardando il video ci accorgiamo che i concorrenti dovranno affrontate nuove sfide anche fisiche e a un certo punto una di queste porterà allo svenimento a una delle concorrenti. Pare che sarà proprio Lucilla Agosti a sentirsi male e a svenire. Cosa le sarà successo? Si sentirà male davvero o sarà una tattica da talpa?

Vi aspettiamo lunedì prossimo con una nuova puntata de #LaTalpa! 🔥 pic.twitter.com/tJENQ9GNfA — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) November 18, 2024

Non mancheranno inoltre nuovi indizi per scoprirne l’identità e ci saranno anche altri litigi. Inoltre, come in ogni puntata, un concorrente sarà eliminato e quindi la talpa farà un’altra vittima. Chi sarà tra quello rimasti?

Dove vedere in streaming il reality e quando va in onda

Si può dire che siamo a metà di questa nuova edizione de La Talpa condotta da Diletta Leotta e la quarta puntata andrà in onda lunedì 25 novembre alle ore 21.30 su Canale 5.

La puntata può essere rivista in streaming sul sito di Mediaset Infinity e sempre su questa piattaforma ogni settimana vengono caricate alcune anticipazioni sui momenti più importanti della puntata.

Il pubblico avrà così modo di farsi una prima idea su ciò che accadrà e anche pensare all’identità della talpa grazie ai nuovi indizi. Ma con la visione della puntata tutto può cambiare nelle ipotesi.