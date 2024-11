Ieri sera su Canale 5 è tornata La Talpa, uno dei reality show più amati di sempre. Sui social nel mentre sono tornati virali alcuni vecchi video della terza edizione, con protagonista Karina Cascella.

Quando Karina Cascella partecipò a La Talpa

In queste settimane si è a lungo discusso del ritorno de La Talpa e finalmente ieri sera su Canale 5 ha debuttato la nuova edizione del celebre reality show. Alla conduzione del programma come sappiamo c’è Diletta Leotta, che per la prima volta si è messa alla prova con questa nuova incredibile esperienza. 10 invece sono i concorrenti che si sono messi in gioco e che settimana dopo settimana si sottoporranno a una serie di prove per capire chi è il traditore del gruppo. Nel corso della prima puntata c’è però già stata una prima eliminazione e di certo anche nel corso delle prossime settimane ne vedremo di belle.

In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore sui social sono tornati virali alcuni video risalenti alla terza edizione del reality show. Proprio quell’anno tra i concorrenti del programma, come di certo in molti ricorderanno, c’era Karina Cascella, protagonista assoluta della trasmissione.

L’opinionista, che ha poi vinto il programma, a causa del suo carattere forte e irriverente venne accusata ogni settimana dal gruppo e dal pubblico di essere La Talpa. Nel corso di ogni diretta dunque la Cascella dovette difendersi con i denti per provare a tutti la sua innocenza e proprio nel corso di una delle puntate si scagliò contro l’intero gruppo. Il video del momento in queste ore ha così fatto il giro dei social e ci ha fatto ricordare con nostalgia una delle edizioni più appassionanti del reality show.

stasera torna LA TALPA il programma televisivo pic.twitter.com/c58JsXRUEl — Giuh#5 (@Giuh_h) November 5, 2024

Ma cosa accadrà invece quest’anno e chi sarà il traditore? Non resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo.