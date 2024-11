Ieri sera su Canale 5 è partita la nuova edizione de La Talpa, con la conduzione di Diletta Leotta. Poco fa nel mentre sono stati rivelati gli ascolti della prima puntata. Ecco da quanti spettatori è stato seguito il reality show.

Gli ascolti della prima puntata de La Talpa

Dopo anni di attesa e di richieste, finalmente ieri sera su Canale 5 è partita la nuova attesissima edizione de La Talpa. Il reality show ha dunque fatto ritorno in tv e tante sono le novità, a partire dalla conduzione. A prendere in mano le redini del programma è stata infatti Diletta Leotta, che ha già convinto tutto il pubblico. 10 invece i concorrenti che si sono messi alla prova con questa nuova esperienza e tra loro si nasconde un traditore che settimana dopo settimana farà di tutto per mettere i bastoni tra le ruote al resto del gruppo.

Ieri dunque è andata in onda la prima puntata, durante la quale abbiamo iniziato a fare la conoscenza dei protagonisti di questa edizione. Già diversi sono i sospetti del web e al termine della serata non è mancata anche un’eliminazione. La prima vittima è stata infatti Ludovica Frasca, che ha così lasciato il reality show.

In attesa di scoprire cosa accadrà la prossima settimana, poco fa sono arrivati gli ascolti della prima puntata de La Talpa. Ma cosa è accaduto e quanti telespettatori hanno seguito il reality show? Andiamo a scoprire i dati. Come riporta Davide Maggio, la trasmissione condotta da Diletta Leotta ha appassionato 2.250.000 spettatori con uno share pari al 14.04%.

La prossima settimana intanto, sempre in prima serata su Canale 5, andrà in onda la seconda puntata, durante la quale scopriremo come proseguirà l’avventura. Ma chi sarà il traditore? Non resta che attendere per scoprire nuovi indizi sulla sua identità.