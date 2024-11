Nel corso della notte, una figura misteriosa ha rubato la valigetta che Diletta Leotta aveva consegnato a Marco Melandri. Stasera nel corso della seconda puntata de La Talpa la produzione ha svelato che è Andrea Preti il colpevole e l’attore ha spiegato il perché.

La produzione de La Talpa rivela chi ha rubato la valigetta

Siamo entrati nel vivo della nuova edizione de La Talpa e questa sera su Canale 5 sta andando in onda la seconda puntata del reality show condotto da Diletta Leotta. Non mancano anche stasera i sospetti su alcuni concorrenti e in molti si stanno già chiedendo chi sarà il traditore o la traditrice. In attesa di scoprirlo, all’interno della villa è accaduto qualcosa che ha scaldato gli animi.

Al termine della prima puntata infatti la Leotta ha consegnato a Marco Melandri una valigetta da custodire. A quel punto, giorno e notte, i concorrenti hanno iniziato a sorvegliare l’oggetto, per evitare eventuali sabotaggi della talpa. Nel corso della notte tuttavia una figura misteriosa ha rubato la valigetta e a quel punto tra Alessandro Egger e Gilles Rocca è scoppiata un’accesa lite e i due sono quasi arrivati alle mani.

Stasera però nel corso della seconda puntata de La Talpa la produzione ha svelato la verità, annunciando che è stato Andrea Preti a rubare la valigetta. Ma perché l’attore ha computo questo gesto inaspettato? Poco dopo è arrivata la verità. Il concorrente ha infatti ricevuto una missione dagli autori.

È il momento di scoprire tutta la verità sul furto della valigetta… #LaTalpa pic.twitter.com/J1tHwU5wTf — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) November 11, 2024

Andrea avrebbe dovuto rubare la valigetta senza farsi scoprire dal resto del gruppo per far ricevere un premio a tutti i suoi compagni. Preti è così riuscito nella sua missione e ha fatto guadagnare al gruppo ben 3mila euro.