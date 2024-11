A La Talpa è scoppiata una lite accesissima nella notte tra Gilles Rocca e Alessandro Egger! I due sono quasi arrivati alle mani e sono stati divisi dal gruppo. Tra i due sono anche volate parole grosse. Cosa è successo.

La Talpa, violenta lite notturna

Lunedì prossimo in prima serata su Canale 5 ci attende la seconda puntata de La Talpa, dove scopriremo come procedono le indagini dei concorrenti e chi sarà il prossimo eliminato dopo Ludovica Frasca. Avranno scovato chi tradisce il gruppo? Per ora è difficile a dirsi ma le prime anticipazioni sono davvero scottanti!

Già subito dopo la fine dell’appuntamento d’esordio abbiamo avuto un assaggio e compreso subito che ci sarebbe stato un acceso scontro tra Gilles Rocca e Alessandro Egger e così è stato. Su Mediaset infinity è presente un contenuto di quasi un’ora, in cui è stato spiegato per filo e per segno perché i due sono arrivati a un faccia a faccia, tanto da essere divisi dagli altri compagni.

Ma cosa è successo a La Talpa? Chi ha visto la prima puntata è a conoscenza della valigetta che Diletta Leotta ha consegnato a Marco Melandri, sincerandosi che lui e il gruppo la custodissero e facessero attenzione a possibili furti. L’oggetto è stato lasciato in bella vista sopra il camino e tutti sono andati a dormire.

In piena notte però qualcuno si è introdotto nella villa e ha sottratto al gruppo la famosa valigetta. Si capisce perfettamente che si tratta di un uomo alto e dal fisico slanciato. Alessandro Egger si è accorto del fantomatico ladro che gli avrebbe puntato una torcia contro, prima che questo scappasse via. Il modello ha subito chiamato aiuto tra i concorrenti de La Talpa. Quando gli altri si sono svegliati hanno ritrovato Egger con la valigetta in mano.

Alessandro ha raccontato di aver visto un uomo con la barba mascherato, prendere la valigetta. Altro particolare: aveva la felpa de La Talpa. Subito Alessandro ha puntato il dito su Andrea Preti: “Mi ha puntato la torcia in faccia. Andrea dov’è ora? Le vostre felpe dove sono? Facciamo un controllo”, ha detto deciso a scoprire la verità.

Alessandro e Gilles arrivano quasi alle mani

In sua difesa Andrea Preti ha fatto sapere di essersi appena svegliato e la situazione si è fatta subito imbarazzante. Marina La Rosa invece ha pensato potesse essere una cosa escogitata dallo stesso Egger, dato che è stato pizzicato con la valigetta.

In seguito Alessandro Egger ha fatto il giro della villa, alla ricerca della verità e del ladro incappucciato. Questa situazione ha provocato diverso nervosismo e Gilles Rocca ha totalmente perso la pazienza.

“Alessandro se n’è andato, lo abbiamo cercato ovunque ma non c’è, la ricerca de La Talpa è diventata la ricerca di Alessandro Egger“. Quando poi Alessandro è tornato a farsi vedere è scoppiata una furente lite tra i due, tanto che i loro compagni sono stati costretti a dividerli: “Sono tre ore che ti cerchiamo, ti devi calmare un secondo, ho 41 anni, quindi portami rispetto, non devi salvare il mondo!“. Tra i due sono anche volate parole grosse, con Gilles che ha attaccato: “Io me ne vado immediatamente se ho una persona come te dentro la casa, pezzo di m***a”.

La reazione ha spiazzato Egger, che al suo compagno de La Talpa ha rinfacciato subito l’offesa ricevuta precedentemente: “Mi hai detto scemo vattene di casa“.

Solo dopo si è scoperto chi è stato a rubare la valigetta. Alessandro Egger ci aveva visto bene, a prendere l’oggetto è stato Andrea Preti. Gilles Rocca proprio in quel momento ha svelato di averlo sempre saputo, spiegando perché ha preferito di tenerlo per sé. Ma questa situazione ha arrecato danni al gruppo e cosa c’era all’interno della valigetta?