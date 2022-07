1 Stefania Orlando verso La Talpa?

In una recente intervista a Chi, Stefania Orlando ha parlato della promozione del programma di Real Time “Questa è casa mia“. Nel corso della chiacchierata ha toccato vari argomenti, come per esempio La Talpa e l’incontro fatto con Barbara d’Urso per diventare opinionista della scorsa edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa. Alla fine è stata scelta Antonella Elia, ma con la conduttrice non c’è alcun rancore. Semplicemente entrambe hanno voluto prendere strade diverse. Ecco cosa ha riferito al settimanale Mio, come riporta anche Biccy:

In verità non ho rifiutato: ho raccontato di aver fatto un colloquio con loro che però si è concluso con un nulla di fatto. Non capisco perché alcuni giornali amino fare i titoli sensazionalistici. Semplicemente, dopo il colloquio, le cose sono andate così: io ho fatto altre cose, loro hanno scelto altre persone. Non è stato carino nei confronti di Barbara e dei suoi autori che conosco da tanti anni, mi sono sentita in imbarazzo.

Stefania Orlando ha fatto anche riferimento a La Talpa. Sappiamo che nel 2023 andrà in onda la nuova edizione su Canale 5. Al momento non abbiamo idea del periodo esatto e sarà prodotta da Fascino di Maria De Filippi:

Ci lavorerà tutta la nostra squadra di Maria. Ovviamente il formato base è quello ma sarà molto modernizzato. Una formula innovativa. La conduzione ci sarà. Parliamo di un prime time di Canale 5, fatto insieme a Fascino e a Maria De Filippi. Ci sarà una conduzione, speriamo sia una di quelle di primo livello ma è in work in progress totale (…) A me piacerebbe che il conduttore fosse della squadra che già fa parte di Mediaset, ne abbiamo tanti, però non c’è niente di definito

Fatto sta che l’ex gieffina si è detta disponibile all’eventuale conduzione de La Talpa. Rifiuterebbe, però, se le proponessero di entrare nel cast come concorrente. Vedremo che cosa accadrà nel prossimo futuro. Del resto in pole position c’è un’altra persona…