1 Nel corso di un’intervista a Verissimo, Lapo Elkann ha svelato di aver subito abusi sessuali a soli 13 anni. Ecco il suo forte e sconvolgente racconto

Dopo una lunghissima pausa, dovuta allo scoppio della pandemia, finalmente sabato 12 settembre alle 16.00 parte la nuova edizione di Verissimo, che anche quest’anno vedrà la conduzione di Silvia Toffanin. Tante sono le sorprese che ci aspettano, e senza dubbio le aspettative non verranno deluse. Tra gli ospiti della prima attesissima puntata ci sarà niente che Lapo Elkann, che si è concesso ad una delle sue rare interviste. Nel corso della chiacchierata con la Toffanin, l’imprenditore ha raccontato uno sconvolgente segreto sulla sua infanzia, che ha lasciato tutti senza parole. Il rampollo di casa Agnelli, attualmente impegnato con la sua Fondazione Laps, che aiuta ragazzi fragili o in difficoltà, ha svelato di avere subito abusi sessuali a soli 13 anni, come accaduto a Vladimir Luxuria.. Queste le sue forti dichiarazioni, che stanno già facendo discutere il web:

“Non ho amato molto la mia infanzia. Sono stato un bambino dislessico, iperattivo, affetto da deficit dell’attenzione e siccome a scuola ero sempre indietro, volevo dimostrare di essere più forte. In collegio, a 13 anni, sono stato abusato più volte e un fatto come questo ti porta ad andare, a volte, verso l’autodistruzione, perché l’abusato si sente in colpa. È importante dirlo. Se non lo affronti con profondità questo dolore negli anni ti mangia, ti porta a vivere la vita con grandissima difficoltà”.

Ma come ha fatto Lapo Elkann a superare questo difficile episodio del suo passato? Nello studio di Verissimo l’imprenditore si è raccontato a cuore aperto, toccando anche un tasto dolente: quello della dipendenza da sostanze. Ecco che svela in merito:

“La mia sensibilità e la mia grande forza di volontà mi hanno aiutato. Non ho paura delle mie fragilità. Ho imparato ad accettare me stesso e a chiedere aiuto. C’è voluto del tempo ma oggi sto bene con chi sono. Quando sei solo, ad un certo punto la fragilità non sai come affrontarla. Le sostanze ti distruggono la vita ed io di problemi ne ho avuti. Per me l’uso di sostanze era un anestetizzante. Anestetizzavo un dolore che sentivo in me. Purtroppo ne ho pagato più volte le conseguenze… Io di male me ne sono fatto abbastanza da solo, d’ora in poi voglio altro”.

