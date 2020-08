1 Con dei post sui social, Lara Zorzetto svela che suo figlio, nato pochi giorni fa, è ricoverato in terapia intensiva. Ecco come sta il bambino

Solo qualche giorno fa sui social Lara Zorzetto ha annunciato la nascita di suo figlio Leonardo. Come è noto dopo la fine della storia con con Michael De Giorgio, col quale aveva partecipato a Temptation Island, la blogger ha ritrovato la felicità con Mattia Monaci, dal cui amore è stato concepito il bambino. Tuttavia fin da subito è stato chiaro che il parto non è stato semplice per Lara. Solo poche ore fa infatti la Zorzetto con un post sui social ha parlato di piccole difficoltà, facendo intendere qualche complicazione. Queste le sue parole a riguardo:

“Ero in ospedale, solita visita. Le contrazioni aumentavano sempre di più al punto tale che non sono riuscita neanche a finire la rampa di scale e mi hanno ricoverata d’urgenza. Lunghe ore di contrazioni, travaglio, rottura delle acque, ma non mi dilatavo più di 5 cm. Leo si girò all’improvviso con la testa, e siamo corsi in cesareo d’urgenza. Non è la classica storia che lo vedi, te lo danno e tutto sparisce.. io l’ho visto per la prima volta oggi. […] Non respirava perché ha bevuto del liquido, ora è sotto piccole cure”.

Poco fa invece rispondendo alle domande dei fan su Instagram, Lara Zorzetto ha svelato un’altra brutta notizia: suo figlio Leonardo è ricoverato in terapia intensiva. Il bambino infatti si sta sottoponendo a delle cure specifiche, tuttavia entro pochi giorni dovrebbe lasciare l’ospedale per fare ritorno a casa. Queste le dichiarazioni di Lara a riguardo:

“Ho iniziato con un parto naturale e poi ho concluso con un cesareo d’urgenza. Leo non è con me, è in terapia intensiva, spero si sistemi tutto. Non so quando potremo portarlo a casa, tra domani e dopodomani abbiamo i risultati di altre analisi. È in terapia intensiva per degli accertamenti e cure. A me basta che stia bene, poi tutto si sistema. Spero non lo tengano un mese perché non ne posso più”

