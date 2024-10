Ieri sera con un comunicato ufficiale la produzione del Grande Fratello ha fatto sapere che Maica Benedicto ha lasciato la casa per fare ritorno in Spagna.

Maica Benedicto lascia il Grande Fratello

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda c’è stata un’inaspettata sorpresa non solo per i concorrenti ma anche per tutto il pubblico. A varcare la porta rossa è stata infatti Maica Benedicto, protagonista della nuova edizione del Gran Hermano, format spagnolo del celebre reality show. Allo stesso tempo a fare la valige per volare a Madrid sono stati Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, dando vita a un vero gemellaggio. La giovane modella così fin dal primo momento ha conquistato il cuore del pubblico e con la sua simpatia ha fatto divertire i telespettatori. Tuttavia l’esperienza dell’influencer spagnola non è durata a lungo.

Ieri sera infatti, con un comunicato ufficiale postato sui social, la produzione ha fatto sapere che Maica ha lasciato la casa del Grande Fratello per fare rientro in Spagna. Questo quanto si legge nella nota condivisa sui profili del reality show: “Maica Benedicto questa sera ha lasciato la Casa di Grande Fratello per tornare in quella di Gran Hermano in Spagna”. La notizia tuttavia non è stata accolta in maniera positiva dai più. In molti infatti speravano che la modella restasse più giorni in casa e di certo in molti sentiranno la sua mancanza.

Nel mentre anche alcuni concorrenti sono rimasti perplessi dall’uscita di Maica Benedicto. Secondo qualche protagonista del reality show infatti ci sarebbero motivazioni nascoste dietro all’addio dell’influencer. Ma non solo. C’è infatti anche chi ha ipotizzato che si potesse trattare di motivazioni personali.

Tuttavia fin dal primo momento gli autori hanno precisato che il gemellaggio sarebbe durato solo una manciata di giorni. A breve infatti anche Lorenzo e Shaila faranno rientro in Italia e saluteranno la casa del Gran Hermano.