Solo poche ore fa Shaila Gatta ha rivelato di essere innamorata di Lorenzo Spolverato. Il modello nel mentre ruba un bacio all’ex Velina di Striscia La Notizia e il gesto non passa inosservato.

Lorenzo Spolverato ruba un bacio a Shaila Gatta

In questi giorni a finire al centro dell’attenzione mediatica sono stati Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I due concorrenti del Grande Fratello infatti hanno lasciato momentaneamente il reality per volare a Madrid e attualmente si trovano nella casa del Gran Hermano. La ballerina nel mentre è sempre più vicina al modello e solo nelle ultime ore è accaduto qualcosa di inaspettato. Shaila è infatti stata assalita da nuovi dubbi e, chiacchierando con alcuni concorrenti, ha rivelato di essere innamorata di Lorenzo. In merito la Gatta ha affermato:

“Il mio cuore dice Lorenzo, non so perché. Quando mi guarda io non capisco più nulla. Questo è un problema, perché mi fa sentire una 16enne tonta. Io questo non lo controllo. […] Se sono innamorata? Non lo so, penso di sì. Ora non ho più paura. Questa cosa è talmente bella che non puoi avere paura“.

Il pubblico dunque si chiede cosa accadrà adesso tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato e solo ieri sera un gesto del modello ha lasciato tutti senza parole. Tutto è iniziato quando i due gieffini si trovavano in giardino a chiacchierare e proprio la ballerina stava facendo chiarezza sui suoi sentimenti. A un tratto però Lorenzo si è avvicinato a Shaila e le ha rubato un bacio. L’accaduto ovviamente non è passato inosservato e il video del momento ha iniziato a fare il giro del web.

Ma cosa succederà quando la Gatta e Spolverato faranno rientro in Italia? Ma soprattutto, come reagirà Javier Martinez quando scoprirà che i due si sono riavvicinati? Non resta che attendere per vedere cosa accadrà.