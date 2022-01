Chi è Laura Freddi? Età, altezza, compagno e Instagram

Tutto quello che sappiamo su Laura Freddi, ex fidanzata di Paolo Bonolis. Età, altezza, compagno, figlia e Instagram.

Chi è Laura Freddi

Nome e Cognome: Laura Freddi

Data di nascita: 19 maggio 1972

Luogo di Nascita: Roma

Età: 49 anni

Altezza: 1,74 cm

Peso: 65 kg

Segno zodiacale: Toro

Professione: Showgirl, cantante e conduttrice

Fidanzato: Leonardo D’amico

Figli: ha una figlia di nome Ginevra

Tatuaggi: Non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @laurafreddiofficial

Laura Freddi biografia, età e altezza

Chi è e quanti anni ha Laura Freddi, opinionista per una sera del Grande Fratello Vip 6? Molti forse si chiederanno dove e in che anno è nata e la risposta è Roma nel 1972.

Tante le domande intorno a Laura Freddi, come per esempio quanto è alta e chi sono i genitori. La conduttrice ha un’altezza pari a 1 metro e 74 centimetri. Per quanto riguarda il padre, invece, sappiamo che si chiama Renato. Informazioni sulla madre non ne abbiamo.

Sugli studi, poi, sappiamo che si diploma in ragioneria e a 17 anni vince il concorso internazionale Teen Agers di Cavalese.

Passiamo, ora, alla vita privata…

Vita privata: Laura Freddi ha un compagno?

Cosa sappiamo della vita privata di Laura Freddi dal punto di vista sentimentale? Nel 2006 ha sposato Caludio Casavecchia. I due hanno fatto coppia fissa fino al 2008, anno della separazione.

Oggi, invece, ha un nuovo compagno dal quale ha anche avuto la figlia Ginevra nel 2018. Lui si chiama Leonardo D’amico e di lavoro fa il fisioterapista per la nazionale italiana di beach volley. Laura Freddi è sposata con lui? La risposta è no.

Quanti figli ha Laura Freddi? In passato, però, Laura Freddi ha sofferto molto per via di una gravidanza che ha dovuto interrompere al terzo mese, come ricorda anche il sito Il Democratico. Queste le sue dichiarazioni:

Ho vissuto l’esperienza terribile di una gravidanza interrotta al terzo mese. Mi ha distrutto. È crollato tutto. Sono andata in crisi e per recuperare ci ho messo molto, non volevo più parlare di figli, mentre mio marito Claudio voleva riprovarci. Fra una lite e l’altra ci siamo lasciati.

Oggi, però, ha una figlia e Laura Freddi è diventata mamma a 45 anni. I suoi amori, comunque non finiscono qui. In passato, prima di quelli già menzionati, Laura Freddi e Paolo Bonolis sono stati fidanzati…

La relazione tra Laura Freddi e Paolo Bonolis

Tra i suoi fidanzati possiamo ricordare anche Fabio Galante e Daniele Bossari, ma uno spicca tra tutti. Stiamo parlando di Paolo Bonolis. Quanto sono stati insieme? I due hanno portato avanti la relazione dal 1990 al 1995.

Non hanno, però, mai celebrato il matrimonio e non hanno mai avuto bambini insieme. Di conseguenza alla domanda “quanti figli ha Laura Freddi con Bonolis” la risposta è nessuno.

Dove seguire Laura Freddi: Instagram e social

Laura Freddi non ha tutti i profili social più importanti. Non troviamo traccia, infatti, di un account su Twitter. Ha, tuttavia, una pagina Facebook che conta oltre 121mila seguaci. Su Instagram, invece, ne ha più di 133mila.

Qui condivide per lo più immagini e video relativi al suo lavoro. Ma non solo. Proprio su questo social ha dovuto fare un chiarimento su dei presunti problemi economici che avrebbe avuto. Ecco quanto riporta anche Il Mattino:

Come sempre sono costretta a difendermi dalle solite cattiverie che ogni tanto così quando non sanno cosa fare e cosa scrivere tirano fuori. Darò solo una risposta e non considero neanche i commenti sciocchi che stanno arrivando. Questa è una vicenda vecchia e molto triste che riguarda un periodo complicato della mia vita che mi ha visto protagonista di qualcosa di più grande di me. […]

Ecco, quindi, la spiegazione di Laura Freddi. La questione è legata al passato e oggi non ha più questi pensieri per la testa.

Carriera

La carriera di Laura Freddi ha inizio nel 1992 con Non è la Rai, programmi nel quale conosce anche Paolo Bonolis, suo compagno per cinque anni. Tra le tante altre trasmissioni, poi, spiccano Striscia la Notizia e il Festivalbar con la conduzione di Amadeus e Federica Panicucci.

Nel 1996 è presente anche ne Il Quizzone con Gerry Scotti e Natalia Estrada, mentre due anni dopo recita nella serie TV Una donna per amico. Dal 2001 al 2005 fa parte del cast di Buona Domenica e conduce il tour estivo Zelig Tour nel 2003. Nell’ottobre del 2006, poi, appare nella fiction I Cesaroni.

Dalla seconda pate degli anni 2000 lavora come conduttrice in programmi serali e come soprattutto in radio. Facendo un balzo in vanti fino al 2015, la possiamo vedere a Tale e Quale Show. Nel 2016, invece, è concorrente nella prima edizione del Grande Fratello Vip, reality nel quale ritorna nel 2022 come opinionista per una sera.

Nel 2021 partecipa ad Avanti un altro – Pure di sera dove ritrova Bonolis e Laurenti. Con il tempo, inoltre, Laura Freddi ha anche pubblicato alcune canzoni. La più recente risale al 2020 e si intitola “Andrà tutto bene“. Continuiamo con la lista di tutti i programmi televisivi nei quali l’abbiamo vista…

Programmi televisivi

Andiamo, ora, a vedere nel dettaglio tutti i programmi televisivi nei quali abbiamo potuto apprezzare Laura Freddi dagli anni ’90 ai primi anni 2000:

Non è la Rai (1991-1993)

(1991-1993) Primadonna (1991)

(1991) Capodanno con Canale 5 (1991-1992, 1992-1993)

(1991-1992, 1992-1993) Serata d’amore per San Valentino (1992)

(1992) Carnevale con Canale 5 (1992)

(1992) La notte della bellezza (1992)

(1992) La grande festa di Non è la Rai (1992)

(1992) Bulli e Pupe (1992)

(1992) Rock ‘n Roll (1993)

(1993) Belli freschi (1993)

(1993) Striscia la Notizia (1994-1995)

(1994-1995) Occhio allo specchio (1995)

(1995) Simpaticissima (1995-1996)

(1995-1996) Festivalbar (1995)

(1995) Il Quizzone (1996-1997, 1998)

(1996-1997, 1998) I guastafeste (1996)

(1996) Super (1997-1998)

(1997-1998) Circo massimo (1999-2001)

(1999-2001) Festival Internazionale del circo di Monte Carlo (1999-2001)

Continuiamo, ora, con la carrellata dei programmi televisivi ai quali ha partecipato Laura Freddi dal 2000 in poi:

Italieni (2000)

(2000) Buona Domenica (2001-2004)

(2001-2004) Zelig Tour (2003)

(2003) Serata Gabriella Ferri (2004)

(2004) Aspettando San Valentino (2005)

(2005) Festeggiando (2005)

(2005) Talk Show e rubriche (2012-2013)

(2012-2013) Vero in cucina (2013-2014)

(2013-2014) La cucina delle feste (2013)

(2013) Sinfonie d’autore (2014)

(2014) Tale e Quale Show (2015)

(2015) Grande Fratello Vip (2016, 2022)

(2016, 2022) Adesso il capo sono io (2017)

(2017) Celebrity Bake Off (2017)

Non è la Rai

Laura Freddi ha iniziato la sua carriera grazie a Non è la Rai. come riporta anche Fanpage, al settimanale Visto, aveva raccontato:

“Mi ha cambiato la vita. Volevo iscrivermi ad una scuola per interpreti e ho iniziato Non è la Rai per pagarmi gli studi. Invece il programma mi ha assorbito tantissimo: da subito è stato un impegno più serio di quanto potessi immaginare alla vigilia.

Essere ricordata per quell’esperienza ancora oggi mi riempie di orgoglio perché vengo identificata come una ragazza ‘storica’ di Non è la Rai, a dispetto del fatto che ho partecipato solo alle prime due stagioni“.

Nel tempo, però, Laura Freddi è stata anche il volto di molte altre trasmissioni…

Laura Freddi a Striscia la notizia

Ricordiamo, inoltre, che Laura Freddi è stata anche una Velina di Striscia la Notizia dal 1994 al 1995. Questa esperienza l’ha condivisa con Miriana Trevisan, che ritrova nel 2022 al Grande Fratello Vip 6. Le due, ricordiamo, hanno lavorato insieme anche a Non è la Rai.

Buona Domenica

Dal 2001 al 2005, inoltre, Laura Freddi è stata una delle conduttrici di Buona Domenica. Accanto a lei tantissimi altri volti noti della televisione italiana.

Possiamo, per esempio, citare Maurizio Costanzo, Orietta Berti, Enrica Bonaccorti, Alessandro Greco, Luca Laurenti e tantissimi altri.

Tale e Quale Show

Nel 2015, poi, Laura Freddi è stata presente anche a Tale e Quale Show, programma Rai condotto da Carlo Conti. Alla fine della competizione, nella classifica generale, si è classificata al decimo posto su dodici.

Grande Fratello Vip

Nel 2016 Laura Freddi è entrata nel cast della prima edizione del Grande Fratello Vip, il quale vedeva la conduzione di Ilary Blasi. La showgirl ha resistito fino alla fine, ovvero il giorno 50. Purtroppo, però, non è riuscita a salire sul podio venendo eliminata e classificandosi al quinto posto.

Laura Freddi a Celebrity Bake Off

Laura Freddi, nel 2017, è approdata su Real Time come pasticcera amatoria in uno degli spin off di uno dei programmi di punta del canale. Stiamo parlando di Celebrity Bake Off. L’abbiamo vista in coppia con Maria Pia Timo, ma purtroppo non ha vinto. Ad aggiudicarsi il primo posto sono stati Jake La Furia e l’amica Laura.

Film e fiction

Passiamo, adesso, a vedere le fiction e i film per la TV e cinema ai quali ha preso parte Laura Freddi:

Una donna per amico (1998)

(1998) Le ragazze di Miss Italia (2002)

(2002) I Cesaroni (2006)

(2006) Il condominio (2004-2005)

(2004-2005) Punti di vista (2013)

Laura Freddi al Grande Fratello Vip 6

Laura Freddi, dopo la sua partecipazione come concorrente nel 2016, torna nel 2022 nei panni di opinionista per una puntata. Questo perché Sonia Bruganelli, che affianca Adriana Volpe di solito, si trova in vacanza con la famiglia per festeggiare il Capodanno.

Nella puntata del 3 gennaio 2022 del Grande Fratello Vip 6, quindi, arriva la showgirl. Andiamo, perciò, a vedere la lista di tutti i gieffini, presenti e passati della sesta edizione. Partiamo dalle donne:

Per quanto riguarda i concorrenti uomini, invece, Laura Freddi troverà in studio e dentro la casa del Grande Fratello Vip 6:

In studio, invece, la conduzione è affidata sempre ad Alfonso Signorini.

