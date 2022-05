1 Parla Laura Maddaloni

Solo qualche giorno fa a lasciare L’Isola dei Famosi 16 è stata Laura Maddaloni, che ha già fatto rientro in Italia. In queste ore così l’ex naufraga ha rilasciato una lunga intervista a Super Guida Tv, e nel corso della chiacchierata ha parlato della sua esperienza, svelando di non aver mai avuto dubbi sulla partecipazione al reality. Queste le sue parole:

“Questa è stata la mia prima esperienza in un reality. Ho assolutamente voluto fare questo percorso, fin dall’inizio non ho avuto alcun dubbio. Sapevo cosa mi aspettava, io da ex atleta sono andata in cerca anche di questa adrenalina che ti dà l’isola e che per certi versi somiglia un po’ all’adrenalina che mi ha dato la mia ex vita da agonista. Il soffrire la fame ad esempio, perché quando si fanno competizioni per entrare in un peso di categoria, io facevo i 52kg, io mi allenavo, perdevo peso e mangiavo veramente solo l’aria. Per me l’Isola è stata una competizione, un mettermi a confronto con me stessa. Quale posto migliore dell’Isola, dove si sta senza telefoni, si soffre per certi versi la fame, non si dorme, e dove si vive comunque il disagio di stare anche con persone che non si conosce”.

Ma non solo. Successivamente Laura Maddaloni ha anche parlato del rapporto con suo fratello Marco, sul quale si è a lungo discusso. Secondo i più infatti i due avrebbero litigato, non essendo il judoka mai intervenuto per parlare del percorso di sua sorella o per farle una sorpresa in studio. Adesso però Laura toglie ogni dubbio e fa chiarezza sulla situazione:

“Nella mia famiglia non c’è nulla di anormale. Le persone quando vedono che non c’è nulla di marcio vogliono crearlo perché le storie drammatiche funzionano. Anche se ci fosse, non andrei a vendere la mia vita personale in tv. Questo era un momento mio e di mio marito, ma soprattutto mio singolarmente, un percorso personale. È stato un percorso mio e di Clemente sia singolarmente che di coppia. Infatti non è venuto nessuno delle nostre famiglie in studio, nemmeno le bambine, proprio perché era un momento nostro. È venuto solo un nostro amico, ma una sola volta”.

Laura Maddaloni successivamente ha svelato anche chi meriterebbe per lei la finale e se parteciperebbe mai al Grande Fratello Vip. Andiamo a scoprire le sue parole.