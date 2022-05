Laura Maddaloni si scontra in diretta con Vladimir Luxuria

Laura Maddaloni si scontra in diretta a L'Isola dei Famosi 16 con Vladimir Luxuria: ecco cosa è accaduto in studio.

Laura Maddaloni vs Luxuria

Solo qualche giorno fa Laura Maddaloni è stata eliminata da L’Isola dei Famosi 16 e ha così fatto rientro in Italia. Stasera la moglie di Clemente Russo è arrivata in studio, dove è stata accolta da Ilary Blasi e dal pubblico. Tuttavia pochi secondi dopo il suo ingresso è accaduto qualcosa di inaspettato.

Laura si è infatti scontrata in diretta con Vladimir Luxuria, che nelle ultime settimane ha spesso criticato il comportamento della campionessa olimpica durante il suo percorso sull’isola.

In studio così Laura Maddaloni ha duramente accusato Luxuria di averla presa di mira, e di essersi comportata come numerose persone si sono comportate a sua volta con lei nel corso della sua vita (QUI per il video).

Vladimir tuttavia ha precisato di aver semplicemente giudicato il suo percorso da naufraga, avendo visto alcuni atteggiamenti che non le sono piaciuti. A un tratto però la Blasi è stata costretta a interrompere le scontro per poter andare avanti con la diretta. Ma cosa accadrà nei prossimi giorni? Tra Laura e Vladimir arriverà un chiarimento? Non resta che attendere per scoprirlo.

