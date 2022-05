L’eliminato de L’Isola dei Famosi

Nuova puntata (la numero 17 per l’esattezza) questa sera con l’Isola dei Famosi. Nel primo appuntamento settimanale sono state affrontate diverse dinamiche e non è mancata l’eliminazione. Ebbene sì, perché stasera uno di loro ha dovuto lasciare l’Honduras e fare ritorno in Italia.

Tra i naufraghi in nomination al televoto de L’Isola dei Famosi vediamo Blind, Lory Del Santo, Nick Luciani e Nicolas Vaporidis. A lasciare Playa Palapa e raggiungere la nuova spiaggia è stato Blind. Per quanto riguarda le percentuali, invece, al comando troviamo Nicolas con il 55% di preferenze, Nick che ha totalizzato il 18%, poi Lory con 14% di voti e Blind con il 13%. Quest’ultimo ha dato il bacio di Giuda a Mercedesz Henger.

A Playa Sgamada (sostituita da una nuova) abbiamo assistito al televoto flash a L’Isola dei Famosi: Licia Nunez, Fabrizia Santarelli, Estefania Bernal, Marco Cucolo e Clemente Russo. Uno di loro ha dovuto fare rientro in Italia. Ilary Blasi ha aperto un televoto flash e questi sono i risultati: Marco ha potuto fare ritorno dagli altri compagni, mentre è stato eliminato Clemente.

Soffermandoci sulle percentuali de L’Isola, invece, ad avere la meglio a questo televoto Marco con il 38% di preferenze, Licia con il 26% di voti seguita da Fabrizia con il 14%, Estefania ha ottenuto il 13% e infine, fanalino di coda, con il 9% Clemente. Per un problema medico (di cui già tutti erano a conoscenza) Licia, scelta dagli altri compagni, non ha potuto affrontare la prova per tornare a Playa Rinovada. Dunque Fabrizia ha preso il suo posto e ha sfidato Estefania (scelta precedentemente da Licia) per tornare in gioco. Ad avere la meglio Estefania, mentre Fabrizia si sposterà sulla nuova isola con Licia.

Ricordiamo ancora che questa sera hanno fatto il loro ingresso 4 nuovi naufraghi: Pamela Petrarolo, Marco Maccarini, Luca Daffrè e Gennaro Auletto.

Siete contenti di questo risultato a L’Isola dei Famosi? Diteci la vostra nei commenti!

Novella 2000 © riproduzione riservata.