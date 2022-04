Chi è Laura Maddaloni? Età, vita privata, carriera e Instagram

Spesso vi sarete chiesti come si chiama la moglie di Clemente Russo. Ebbene lei è Laura Maddaloni, ex judoka di professione e oggi personal trainer. Conosciamola meglio tra età, vita privata, la carriera e dove sostenerla su Instagram e social.

Chi è Laura Maddaloni

Laura Maddaloni età e biografia

Il primo passo per scoprire qualcosa in più sull’ex judoka è partire dalla biografia. Quanti anni ha Laura Maddaloni? La sportiva è nata l’11 aprile 1990 a Napoli, sotto il segno dell’Ariete. La sua età oggi è di 41 anni.

Non conosciamo invece altezza e peso.

Figlia d’arte, Laura Maddaloni è figlia dell’allenatore Giovanni Maddaloni. Chi è suo fratello? In realtà ne ha due e sono molto famosi. Ovvero Marco (vincitore proprio dell’Isola dei Famosi ma anche di Pechino Express) e Pino Maddaloni. Entrambi nella vita sono judoka di caratura internazionale.

La vita privata

Della vita privata di Laura non si conosce granché. Sappiamo che è la moglie di Clemente Russo. La coppia ha celebrato il proprio matrimonio il 29 dicembre 2008 a Cervinara.

9 anni dopo hanno rinnovato le promesse a Napoli. Momento che è stato trasmesse in diretta a Domenica Live.

Quanti figli hanno Clemente Russo e Laura Maddaloni? I due sportivi hanno tre figlie: Rosy venuta alla luce 2011 e le gemelle Jane e Janet nate invece nel 2013.

Dove seguire Laura Maddaloni: Instagram e social

Se su Twitter al momento non abbiamo trovato riscontri, potete seguire Laura Maddaloni sia su Facebook che su Instagram.

Sul primo social network menzionato ha sia un account privato che una pagina ufficiale, poco aggiornata però rispetto a Instagram.

In generale, in entrambi i social, ama condividere con i propri utenti tutto ciò che la riguarda. Ci sono tante foto che la vedono al lavoro come personal trainer, ma ancora immagini insieme a suo marito Clemente Russo e alle figlie.

Carriera

Passiamo ora alla carriera di Laura Maddaloni. Che lavoro fa rispetto a Clemente Russo? Se suo marito è un ex pugile, lei è stata una judoka e oggi è una personal trainer.

La Maddaloni vanta una carriera fatta di vittorie e numerose medaglie guadagnate in giro per il mondo.

In totale contiamo tra le competizioni sportive: i Giochi del Mediterraneo, Mondiali, Europei, Campionati Italiani, International Tournaments e World Cups/Continental Open. E grazie a esse ha portato a casa la bellezza di: 15 bronzi, 4 argenti e 8 ori, tutti conquistati dal 1996 al 2006.

Segnaliamo ancora che in carriera conta due onorificenze, ovvero due collane d’oro al merito sportivo, una nel 2002 e l’altra nel 2003.

Laura Maddaloni a L’Isola dei Famosi

Su Canale 5 il 21 marzo 2022 torna L’Isola dei Famosi, con tantissime novità. Se non c’è alcuna sorpresa per quanto riguarda la conduttrice, che sarà ancora una volta Ilary Blasi, ci sono notizie interessanti per quel che riguarda il resto.

Al fianco della presentatrice ritroveremo infatti Vladimir Luxuria e Nicola Savino come opinionisti, mentre nel ruolo di inviato Alvin.

Come abbiamo già accennato, tra i concorrenti è presente anche Laura Maddaloni, alla sua prima esperienza da concorrente di un reality. Insieme a lei a supportarla vediamo suo marito Clemente Russo. I due gareggiano così in coppia. Ma non saranno gli unici.

Scopriamo di seguito gli altri concorrenti di questa edizione de L’Isola dei Famosi…

I concorrenti de L’Isola dei Famosi

Nel cast de L’Isola dei Famosi ci sono davvero tanti personaggi pronti a regalarci grandi emozioni e dinamiche.

Un gruppo di naufraghi che si divide tra singoli e coppie. Eccoli tutti:

La lungaavventura de L’Isola dei Famosi sancirà un vincitore. Chi avrà la meglio? Riusciranno Laura Maddaloni e Clemente Russo a portare a casa lo scettro di migliori del programma? Solo il tempo ci dirà come andranno le cose.

Il percorso di Laura Maddaloni a L’Isola

In quest’ultimo paragrafo ci concentriamo invece su quella che è il percorso di Laura Maddaloni a L’Isola dei Famosi. Come se la caverà la coppia?

Passo passo qui riporteremo i fatti più importanti.

1° settimana: Arrivati sull’Isola Laura e Clemente si sono subito messi alla prova e a disposizione del gruppo, da veri sportivi.

2° settimana: Laura e Clemente hanno vinto la prova di tiro alla fune e hanno così avuto la possibilità di mangiare la pizza con gli altri compagni. L’ex judoka ha avuto da ridire sui comportamenti di Carmen. Le due hanno animatamente discusso anche durante la settimana. La Maddaloni è spesso intervenuta in difesa degli altri naufraghi.

Laura si è molto arrabbiata anche con Nicolas per la nomination. Non se l’aspettava da parte sua. Lui ha provato a giustificarsi dicendo di averli mandati al televoto perché certo avrebbero eliminato Carmen e Alessandro. Ma così non è stato. Oltretutto sempre a riguardo a Laura qualcuno ha detto che sarebbe stata Lory a suggerire all’attore questa mossa. Ciò ha provocato la lite tra le due naufraghe. Sono volate parole grosse, che hanno portato Laura a finire nel mirino del web.

Adesso Laura e Clemente si trovano a Playa Sgamada dopo aver perso il televoto.

3° settimana: (IN AGGIORNAMENTO)

