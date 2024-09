Poche ore fa Laura Pausini e Lazza hanno annunciato sui rispettivi social l’arrivo di un duetto. Oggi è stata così rilasciata Zeri in più (Locura), che sta già facendo discutere il web.

Laura Pausini duetta con Lazza

Laura Pausini è tornata, stavolta con una collaborazione del tutto inedita che ha stupito i fan: quella con Lazza! Dopo la pubblicazione del disco Anime Parallele, rilasciato lo scorso anno, e dopo mesi in giro con il suo World Tour che ha registrato sold out su sold out, poche ore fa la cantante italiana più famosa al mondo ha annunciato il ritorno sulle scene musicali, in attesa di riprendere la sua tournée.

Oggi è stata così rilasciata la canzone Zeri in più (Locura), in duetto proprio con Lazza. Il brano anticipa il nuovo album di inediti del rapper, Locura, in uscita il prossimo 20 settembre. Il progetto conta ben 18 tracce e tre feat, tra cui quello con la Pausini. Il pezzo, che sta già facendo discutere il web, è stato prodotto da Drillionaire e parte con intro speciale che contiene un sample di Locura, brano di José Luis Perales del 1991.

Il testo cantato da Lazza è una vera riflessione sulla fama tossica, argomento già affrontato in passato dalla stessa Laura Pausini sui social. Il rapper nel mentre è anche intervenuto dopo il rilascio di Zeri in più (Locura), rivelando come è nato questo duetto. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Quando hai un nome così grosso come quello di Laura non è facile accostarsi a qualcuno di così apparentemente distante artisticamente. […] Voglio che tutti sappiano che questo pezzo non è una trovata delle major, né di nessuno se non mia in primis, e di Laura che ha sposato il mio viaggio sin da subito, anche perché non è così scontato che qualcuno abbia voglia di cantare parole uscite da una penna altrui. […] Grazie Laura, oggi abbiamo scritto un altro pezzo di storia, sono in debito”.