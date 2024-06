Laura Pausini è l’artista italiana più ascoltata al mondo! Vola a quota 5 miliardi di ascolti streaming

Spettacolo

Andrea Sanna | 9 Giugno 2024

Laura Pausini

Traguardo straordinario per Laura Pausini! La cantante è l’artista italiana più ascoltata al mondo a oggi. Pensate: vola a quota 5 miliardi di ascolti streaming su tutte le piattaforme digitali!

Nuovo record per Laura Pausini

La musica italiana continua a vivere un momento davvero molto importante e non solo per artiste di successo come Annalisa, Angelina Mango o Elodie. Stavolta vogliamo farvi il nome di una cantante che da 31 anni con la sua musica ha conquistato il mondo: Laura Pausini.

Un’artista che di tanto in tanto continua a riscrivere la storia del nostro panorama musicale. Pluripremiata in tutto il mondo (colei che ha raccolto più premi dai suoi esordi), festeggia un altro grande traguardo in carriera, prima di riprendere con il prossimo tour invernale.

Vi diciamo solo un numero: 5 miliardi! Sapete cosa significa? Questo è il dato degli ascolti che hanno raggiunto a oggi le canzoni di Laura Pausini nelle piattaforme digitali! Laura resta oggi la voce femminile italiana più ascoltata nel mondo con più di 8 milioni di ascoltatori ogni mese. E pensate vanta persino un incremento dei paganti che supera il 25% nei suoi show.

Un risultato formidabile per Laura Pausini che continua a racimolare successi non solo in Italia ma anche all’estero! Quello che si è appena concluso per lei è stato il suo decimo tour mondiale, che ha superato i 450 mila spettatori con date tutte sold out e ha calcato i palchi più importanti nel BelPaese e nel resto del mondo. E presto ripartirà con nuove emozioni.

E pensate che anche le nuove date del tour invernale hanno raggiunto risultati incredibili con il già tutto esaurito. Altro importante momento sarà poi a Messina con uno show imperdibile per Capodanno, ultima delle 3 date previste in Sicilia. Laura Pausini scalda i motori ed è pronta a conquistare altri importanti traguardi!