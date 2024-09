Tutte le anticipazioni, cosa dice la trama e streaming di Endless Love per la puntata del 14 settembre.

Anticipazioni Endless Love 14 settembre

Se vi siete persi l’episodio precedente, è bene recuperare le anticipazioni (CLICCA QUI) di Endless Love e scoprire poi le successive di sabato 14 settembre. Ecco cosa accadrà nella prossima puntata:

Kemal nutre sempre più sospetti riguardo alla morte di Ozan e affida a Zehir il compito di indagare. Si cerca di capire se in prigione qualcuno possa averlo avvelenato o possa esserci dell’altro.

Nel frattempo Nihan scopre che Galip voleva tenderle una trappola: lasciarla da sola con Kemal e ottenere così le prove per costringerla a divorziare da Emir.

In seguito Ayhan sembra essere entrato più in confidenza con Leyla e le confida che l’ingegnere sta indagando sull’omicidio di Ozan.

Infine Kemal inizia a provare del rimorso per aver trascurato Asu negli ultimi tempi.

Quando va in onda

Dove e quando va in onda Endless Love? Su Canale 5 il serial è presente nella programmazione dal lunedì al venerdì. L’orario è fissato per le 14:10.

Questa settimana la soap opera andrà ancora in onda sabato e domenica alle ore 14:45, per lasciare poi spazio a Verissimo, dove sarà ospite Neslihan Atagül, l’attrice che interpreta Nihan in Endless Love.

Volete riveder le repliche in TV? Dal lunedì al venerdì su La5 è possibile seguire la serie dalle 19:05.

Endless Love quanti episodi ha

Quanti episodi ha Endless Love e quante stagioni sono? La serie televisiva ha due stagioni suddivise in 35 e 39 episodi ognuna.

In Italia invece le puntate sono molto più brevi per un minutaggio ridotto. La prima stagione, per esempio, ha speso ben 178 episodi. Ora su Canale 5 è in onda la seconda stagione.

Dove vederlo in TV e streaming

TV e streaming sono i mezzi a disposizione se volete seguire Endless Love. Ma dove vederlo? In TV si può sempre fare riferimento a Canale 5, mentre invece per quanto riguarda lo streaming (in italiano) è si può utilizzare Mediaset Infinity.

Mediante la piattaforma è disponibile la diretta in contemporanea con Canale 5, ma è possibile anche recuperare gli episodi quando si ha modo o tempo grazie al sito o l’app.

Seguiteci passo passo per scoprire come finisce Endless Love e quante puntate mancano.