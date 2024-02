Laura Pausini non condurrà Sanremo 2025: “Impossibile, troppi impegni”

Sanremo

Nicolò Figini | 14 Febbraio 2024

Sanremo 2025

Nel corso di un’intervista Laura Pausini ha rivelato se la potremmo vedere come conduttrice del Festival di Sanremo nel 2025.

Dopo cinque anni Amadeus ha detto addio, almeno per il momento, al Festival della canzone italiana. Ora si prenderà una pausa e tutti si chiedono chi sarà colui o colei che prenderà il suo posto. Le opzioni sono molte, così come le ipotesi, ma non abbiamo ancora idea di chi verrà scelto dalla Rai. Tra le ipotesi c’è quella di Laura Pausini a Sanremo 2025.

A rispondere alla domanda è stata proprio la cantante stessa, la quale è stata intervistata da Il Corriere della Sera. Purtroppo però ha schiacciato le speranze dei suoi fan che la vorrebbero sul palco dell’Ariston accanto a Paola Cortellesi: “Io al Festival con Paola Cortellesi? Impossibile, troppi impegni“.

Ovviamente è ancora molto presto e manca un anno intero al Festival di Sanremo 2025, di conseguenza tutto potrebbe cambiare. Lo stesso Amadeus ha dichiarato che gli piacerebbe vedere Laura Pausini come conduttrice della prossima edizione. Lo ha esclamato durante una chiacchierata con il giornalista Luca Dondoni:

“Hai detto tutte qualità di Laura che sono sotto gli occhi di tutti. Laura è brava, capace, credibile. Il rapporto con Paola è popolare. Mi sembra…. Mi piacerebbe! Io da spettatore, poi chiaramente una volta che non lo faccio io ognuno giustamente fa quel che vuole. Però la presenza femminile sul palco io la trovo giusta”.

Dovremo aspettare ancora diverso tempo per capire chi verrà scelto per la conduzione di Sanremo 2025. Che si possa trattare di una donna? L’ipotesi trova sempre più spazio, soprattutto dopo che Antonella Clerici, scherzando con Fiorello a Viva Rai 2, ha accettato di prenderne il timone insieme ad Alessandro Cattelan. In molti ci sperano ma vedremo cosa accadrà davvero.