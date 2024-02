Sanremo fa crollare il traffico su PornHub: è di Fiorello il momento che fa perdere più utenti

Sanremo

Secondo i dati che sono stati raccolti il Festival di Sanremo 2024 ha fatto perdere utenti alla piattaforma per adulti PornHub in Italia. Andiamo a scoprire qual è stato il momento più visto.

Come sappiamo e come abbiamo detto più volte nel corso di questi ultimi giorni il Festival di Sanremo 2024 è stato un vero e proprio successo di pubblico. I dati dello share confermano che si tratta dell’edizione più vista degli ultimi anni e la finale, nel momento della proclamazione del vincitore, ha ottenuto il 90% di share.

Un risultato strabiliante che ha messo in difficoltà anche il noto sito per adulti. PornHub, infatti, ha messo a disposizione del pubblico i dati del traffico in Italia. Come riporta anche FanPage, il calo più significativo si riscontra già nella prima serata alle ore 22:00. Ovvero il segmento in cui Fiorello appare sul palco dell’Ariston con lo show fuori dal teatro e il mantello ispirato a Chiara Ferragni.

In quei minuti PornHub ha registrato un calo del 12,2% di visitatori in tutto il Paese e il 15,1% in Liguria. Tuttavia si tratta di una diminuzione meno significativa rispetto all’edizione dello scorso anno. A differenza del 2023, infatti, alla fine delle serate del Festival di Sanremo 2024 gli incrementi sul sito a luci rosse sono stati incredibili.

Per fare un esempio possiamo citare la notte del 10 febbraio, ovvero il momento successivo all’annuncio del vincitore. Il traffico su PornHub è aumentato in Italia del 26,9%. Mentre nella sola Liguria è quasi raddoppiato con un incremento del 41,7%. Numeri davvero impressionanti che vedremo se saranno riconfermati il prossimo anno oppure no.

Al momento non sappiamo che cosa accadrà nel futuro della kermesse musicale, di conseguenza non ci resta che attendere maggiori informazioni. Continuate a seguirci.