Laura Pausini omaggia ancora il Made in Italy: gli outfit per la finale dell’Eurovision

1 Laura Pausini indossa Versace per la finale dell’Eurovision 2022

Per la finale dell’Eurovision Song Contest 2022, in onda questa sera su Rai1 a partire dalle 20.30, Laura Pausini indossa ancora un Made in Italy. Intorno ai suoi outfit c’è sempre molta curiosità e per il gran finale la nota cantante ha deciso di indossare tre abiti firmati Versace.

A svelarli è stata proprio lei che sul suo profilo Instagram ha scritto: “Siete pronti per la finale dell’Eurovision stasera alle 21.00? Durante quest’ultima notte sul palco indosserò dei meravigliosi capi disegnati da Donatella Versace, realizzati dalle eccellenze di Atelier Versace. Grazie a Vogue Italia e Francesca Ragazzi per avermi dato la possibilità ancora una volta di presentarvi in anteprima gli abiti che mi accompagneranno durante la serata. Questa sera canterò per voi un medley di 5 brani in una versione mai ascoltata prima, vi aspetto puntuali! Sarete con me?”.

Primo abito della serata

Per la finale dell’Eurovision Song Contest 2022 Laura Pausini ha scelto il metal mesh di Donatella Versace, la linea dai colori metallici e brillanti. E apre la serata con questo abito azzuro.

L’outfit è formato da un pantalone aderentissimo come una calza e un abito corto che fascia in vita con dei riporti oro. Non possono mancare le scarpe, dal tacco altissimo, dello stesso colore di tutto l’abito.