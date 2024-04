Laura Pausini, People la elegge una delle 25 donne più influenti del 2024: traguardo storico per un’italiana

Spettacolo

Nicolò Figini | 17 Aprile 2024

Laura Pausini

Laura Pausini è stata eletta dalla versione spagnola della rivista People come una delle 25 donne latine più influenti del 2024. Ecco il grande traguardo raggiunto dall’artista italiana.

Il traguardo di Laura Pausini

Partita da Solarolo con un sogno in tasca oggi Laura Pausini è una delle artiste più affermate nel panorama musicale italiano e internazionale. Le sue canzoni vengono cantante in giro per il mondo e i suoi concerti sono sempre sold out. Non stupisce quindi che la versione spagnola di People l’abbia eletta come una delle donne più influenti del 2024:

“Laura Pausini ha infranto mille barriere per noi donne del settore. Oltre alla sua voce unica, ha sempre avuto un livello di empatia che raramente si trova. Ha avuto coraggio e dato voce alla difesa di cause importanti come quella per i diritti umani.

Laura riempie ancora gli stadi 30 anni dopo perché la sua musica non risponde alle mode, ma all’onestà e all’eccellenza. Grazie per averci ispirato e per averci dato la speranza di sognare”.

Sicuramente un traguardo eccezionale quello raggiunto da Laura Pausini, che si piazza nella lista insieme a Selena Gomez, Sofia Vergara e America Ferrera. Tutte personalità femminili che in un modo o nell’altro hanno innalzato il ruolo della donna, non solo nel mondo dello spettacolo, grazie alle loro performance o interpretazioni.

La Pausini non ha ancora commentato ma siamo certi che sarà molto felice della notizia. Al momento si sta concentrando sul suo World Word Tour che partirà dopo l’estate da Londra, per poi spostarsi in Italia e proseguire verso la Francia, la Spagna, la Germania e l’Est Europa.

Concerti che segneranno altri sold out perché i fan vorranno festeggiare insieme a Laura questa meravigliosa notizia, che in qualche modo hanno contribuito anche loro a far diventare realtà grazie al loro sostegno e affetto.