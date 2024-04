Quando molto prima di Amici 23 Holden fece il deejay durante i concerti di Laura Pausini (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 9 Aprile 2024

Amici 23

Prima di Amici 23 Holden fece il deejay non solo alla festa del FanClub di Laura Pausini ma anche in alcuni live

Oggi lo ritroviamo come uno degli allievi di Amici 23, ma in passato Holden ha avuto modo di fare il deejay durante la festa del FanClub di Laura Pausini e il dj-set durante il tour negli stadi! Eravate al corrente di questa curiosità?

Holden fa il deejay prima di Amici 23

La musica fa parte della sua vita da sempre, inutile negarlo. Holden nella scuola di Amici 23, nonostante alcuni momenti difficili, ha dimostrato di poter fare bene e il suo insegnante Rudy Zerbi è molto soddisfatto del suo percorso. Ciò che molti di voi non sanno, forse, è che Joseph Carta (questo il suo nome all’anagrafe) 10 anni fa già aveva a che fare con i primi remix con un futuro da deejay.

Vi starete chiedendo di cosa stiamo parlando. Ebbene, facciamo un passo indietro e torniamo al 2014. Holden, che oggi ha 24 anni, in quel periodo era ancora piccino, eppure sembrava saperci già fare davanti a una consolle! Nelle immagini che vedete qui sotto, siamo a Ravenna a una festa. Ma non una qualsiasi. Si tratta del cosiddetto Halloween Party, evento organizzato da Laura Pausini per i soci del suo fanclub ufficiale. E dato che si è tenuto a novembre, quale modo migliore se non giocare con la festività più paurosa tra tutte?

I fan di Laura Pausini, così come la cantante stessa, il suo attuale marito Paolo Carta e il suo staff, hanno reso questo evento memorabile con dei travestimenti davvero divertenti e originali. Non sono mancate poi storie e tanta musica, così come dei contest realizzati appositamente per la festa. Ma c’è stato un momento di musica in cui la Pausini ha coinvolto proprio Holden. Come mostrato dal video sottostante il cantante di Amici 23 e figlio di Paolo Carta, ha avuto modo di esibirsi davanti al pubblico, cavandosela piuttosto bene.

Ecco qui un assaggio della serata, dove poi non è mancato anche un abbraccio con Laura Pausini.

Ma non solo! Perché nel 2016 Holden ha realizzato anche il dj set durante il tour di Laura Pausini negli Stadi, parliamo del periodo di Simili!

Holden probabilmente non avrebbe mai immaginato che a distanza di tempo sarebbe entrato nella scuola più famosa d’Italia, giungendo poi alla fase cruciale del programma. Ora infatti siamo nel pieno del Serale di Amici 23 e i ragazzi sono sempre più concentrati nel dare il meglio di sé per arrivare fino in fondo. Ieri nel daytime non sono mancate le considerazioni dei concorrenti. Così come un riavvicinamento tra Gaia e Mida (che nel mentre ha vinto un altro Disco di Platino).

E così come tutti anche Holden vuole dimostrare di meritarsi questo posto e arrivare al traguardo!