Spettacolo

Nicolò Figini | 17 Aprile 2024

Malena, la nota attrice di film per adulti, ha rivelato quanto guadagna sul set per ogni scena che gira

Andiamo a scoprire quanto guadagna Malena girando le scene all’interno dei film per adulti.

Quanto guadagna Malena?

Malena è una popolare attrice di film a luci rosse che in diverse occasioni ha collaborato anche con Rocco Siffredi. Pur essendo una personalità affermata del settore ha rivelato che i guadagni sono molto diversi da quello che la gente potrebbe immaginare.

L’attrice, ospite a “Storie di donne al bivio” di Monica Setta ha rivelato che la maggior parte delle sue entrate non derivano dalle scene girate, ma dagli eventi ai quali partecipa in giro per l’Italia o dai programmi televisivi:

“Il set è la parte dove si guadagna meno, sicuramente guadagnano molto produttori e registi, ma noi attori siamo delle umili formiche in quanto i diritti non sono di nostra proprietà.

Le cifre variano dai 1000 ai 2000 euro per una scena in base alla popolarità. Quando lavoro a Budapest faccio di base una sola scena al giorno, i set durano giornate intere fra trucco, preparazione intima personale e ciak. Ora guadagno molto facendo serate, ospitate, televisione”.

In passato, ospite a Le Iene, Malena aveva dichiarato che le attrici molto famose possono arrivare a guadagnare anche 5mila euro a scena, ma non è così per tutti. I suoi guadagni dipendono anche dal proprio profilo OnlyFans, grazie al quale aveva raccontato di riuscire a percepire fino a 10mila euro al mese:

“Ovviamente dipende da quanto lavoro. Durante il lockdown ad esempio, l’ho sempre dichiarato, sono arrivata a incassare 27.000€, ma questo sulla piattaforma su cui lavoro. E calcolate che io sono un’attrice, le ragazze comuni che sono su questa piattaforma guadagnano più di me”.

Voi vi aspettavate che i compensi si aggirassero intorno a queste cifre? Continuante a seguirci per non perdervi tante altre curiosità sul mondo dello spettacolo e news sulle vostre celebrità preferite.